Místico, el llamado Rey de Plata y Oro, celebra 20 años como luchador profesional, y recordó en entrevista para Despierta que la lucha libre se ha convertido en más que un espectáculo deportivo, pues ahora es parte de la cultura popular mexicana.

El luchador señaló que ver máscaras le llena de emoción, y destacó que es tal el impacto de la lucha libre en la cultura popular mexicana, que incluso existe un Día del Luchador, que se conmemora el 21 de septiembre, gracias al trabajo de El Brazo de Oro.

Místico también reconoció el poder de convocatoria que tiene como figura de la lucha libre, pues es un imán de taquilla en todo el país.

Gracias a Dios he vuelto a innovar la lucha libre un poco, y hemos hecho que Místico vuelva a ser un taquillero en las arenas. Donde se presenta Místico hemos tenido llenos muy grandes y es algo maravilloso. Yo le llamo no el 20 aniversario sino 'Dos décadas de Plata y Oro'. ¿Por qué dos décadas? Porque la gente es la que lo hace un ídolo, la que me hace una gran estrella y un superhéroe.