Muere el Exfutbolista Italiano Gianluca Vialli

El exjugador de futbol italiano Gianluca Vialli falleció este viernes, a los 58 años, en un hospital de Londres a causa de un cáncer de páncreas que padecía desde hace cinco años.

Te recomendamos: Campo de Futbol de la FIFA Llevará Nombre de Pelé

La Federación Italiana de Futbol (FIGC) confirmó en un comunicado la muerte de Vialli.

Esperé hasta el último momento que lograra cumplir otro milagro, me conforta la certeza que lo que ha hecho por el futbol italiano y la camiseta azul no será jamás olvidado. Gianluca era una persona espléndida y deja un vacío que no podrá llenarse, tanto en la selección como en todos aquellos que apreciaron su extraordinaria cualidad humana