Muere Larry Allen, Leyenda de los Dallas Cowboys, Durante sus Vacaciones en México

La leyenda de la NFL y los Dallas Cowboys, Larry Allen, murió de forma súbita a los 52 años de edad mientras se encontraba de vacaciones en México, informó el 'Equipo de la Estrella Solitaria'.

"Los Dallas Cowboys están muy tristes de compartir que la leyenda campeón del Super Bowl XXX, miembro del Anillo de Honor de los Cowboys y miembro del Salón de la Fama del Futbol Americano, Larry Allen, falleció repentinamente mientras estaba de vacaciones en México", informó el equipo de los Vaqueros.

VIDEO: Mbappé, Nuevo Fichaje del Real Madrid

De acuerdo con la versión del equipo de Dallas, la muerte del ex guardia sucedió el pasado domingo durante el tiempo que éste pasaba con su familia en tierras aztecas. Sin embargo, no se proporcionaron mayores detalles.

With heavy hearts, we announce the passing of Cowboys Legend Larry Allen 💙 pic.twitter.com/l351PCkqdG — Dallas Cowboys (@dallascowboys) June 3, 2024

Los Cowboys seleccionaron al jugador en la segunda ronda del Draft de 1994. Su aporte alcanzó su esplendor en la temporada 1995, cuando ayudó al equipo a vencer en el Super Bowl XXX a los Pittsburgh Steelers.

El 11 veces seleccionado al Pro Bowl fue parte de la más reciente generación del equipo texano que ganó un trofeo Vince Lombardi. Formó parte de una ofensiva en la que brillaron históricos como Troy Aikman, Michael Irvin y Emmitt Smith, todos miembros del Salón de la Fama.

Larry Allen was as dominant as anyone in the trenches 💙pic.twitter.com/th1CTIGFjO — NFL Legacy (@NFLLegacy) June 3, 2024

Larry Christopher Allen Jr., quien destacó en el futbol colegial con los Sonoma State Seawolves, se distinguió por su fuerza y facilidad para lidiar con los línieros defensivos rivales.

A Larry lo distinguía su increíble fuerza. Fue uno de los línieros ofensivos más respetados y consumados que jamás haya jugado en la NFL. Su versatilidad y fiabilidad fueron partes distintivas de su carrera

La NFL también lamentó el fallecimiento del exjugador: "La familia de la NFL está profundamente entristecida por el fallecimiento del miembro del Salón de la Fama, campeón del Super Bowl XXX y leyenda de los Cowboys, Larry Allen. Nuestros pensamientos están con su familia y seres queridos"

Just received the heartbreaking news of the passing of our beloved teammate Larry Allen. He was a HOF offensive lineman that dominated opponents regardless of the position played. Off the field, he was a gentle giant that loved his family. Rest in Peace LA💔🙏🏼 — Troy Aikman (@TroyAikman) June 3, 2024

Larry Allen jugó para Dallas entre 1994 y 2005. Terminó su carrera con los San Francisco 49ers, en el 2007. En 14 años de carrera actuó en 203 partidos y recobró cuatro balones sueltos.

The NFL family is deeply saddened by the passing of Hall of Famer, Super Bowl Champion and Cowboys legend, Larry Allen.



Our thoughts are with his family and loved ones. 💙 pic.twitter.com/PnOl5O829J — NFL (@NFL) June 3, 2024

Muere Larry Allen, Leyenda de los Dallas Cowboys

Historias relacionadas

Con información de N+ y EFE

SM