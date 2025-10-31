Mundial 2026 en México: Nuevo León se Presenta como “La Sede Más Norteña” del Torneo

A meses de que la Copa Mundial de la FIFA 2026 inicie, Nuevo León sigue preparándose. Este martes 28 de Octubre en la Ciudad de México el gobernador Samuel García Sepúlveda, junto a su esposa, Mariana Rodríguez Cantú, presentaron “El Mundial más norteño”.

Esta es una campaña que busca resaltar lo que hace único al estado de Nuevo León, con el objetivo de posicionarlo como la sede más apasionada, hospitalaria y auténtica de la Copa del Mundo.

El gobernador Samuel García destacó que Nuevo León está listo para recibir a miles de visitantes con infraestructura renovada y una experiencia futbolera con sello regio:

“Les garantizamos que seremos la mejor sede, la más norteña”.

Durante la presentación se hizo referencia a la cultura local, lo que “todo norteño hace y lo caracteriza”, desde bailar al ritmo de un buen Fara Fara, la carne asada y el cabrito, hasta expresiones populares como “compadre” y “está con madre”.

Por otro lado, Mariana Rodríguez subrayó que los norteños son los mejores anfitriones: “Aquí a todos los tratamos como si fueran de la familia”.

Además de su gastronomía y folclor, Nuevo León presume atractivos turísticos que lo hacen grande como el Cerro de la Silla, las Grutas de García, el Parque Fundidora, el Paseo Santa Lucía, Presa la Boca, La Huasteca, Río Ramos y Barrio Antiguo.

El estado será sede de cuatro partidos del Mundial de la FIFA 2026 en el Estadio BBVA, ubicado en el municipio de Guadalupe.