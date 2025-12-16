Nuevo León y la Copa del Mundo 2026: Estos son los Partidos Confirmados en Monterrey

Con la Copa del Mundo FIFA 2026 a la vuelta de la esquina, Nuevo León se alista para ser un punto clave en la primera edición trinacional (México, Estados Unidos y Canadá), así como la tercera en celebrarse en suelo mexicano.

El Gobierno de Nuevo León, encabezado por Samuel García, ha destacado que el evento no solo es una fiesta deportiva, sino una oportunidad estratégica de desarrollo, proyectando el 2026 como un año de consolidación.

Los esfuerzos para garantizar una gran experiencia a los miles de visitantes se centran en maximizar el atractivo del estado mediante la mejora de la movilidad urbana, la seguridad para turistas y la oferta de entretenimiento y áreas verdes.

Partidos y Selecciones Confirmadas en el Estadio Monterrey

Fase de Grupos



El estadio Monterrey será sede de tres partidos de la Fase de Grupos y uno de Dieciseisavos de Final.

Los partidos confirmados para jugarse en la Sultana del Norte son los siguientes:

14 de junio de 2026 (Grupo F): Ganador de la Repesca UEFA B vs. Túnez.

20 de junio de 2026 (Grupo F): Japón vs. Túnez.

24 de junio de 2026 (Grupo A): Sudáfrica vs. Corea del Sur.



¿Qué es la Repesca (Play Off B)?

La Repesca o Play Off es la última oportunidad de clasificación para las selecciones que no aseguraron su pase directo al Mundial. El ganador de este mini-torneo obtiene el último cupo.

El rival que jugará en Monterrey corresponde a la eliminatoria UEFA B, donde se enfrentan los equipos de Ucrania, Suecia, Polonia o Albania. El equipo que triunfe en esta eliminatoria será el cuarto integrante del Grupo F.

El Pase a la Siguiente Ronda en Nuevo León

Además de la fase de grupos, el Estadio Monterrey será sede de un encuentro de la ronda de Dieciseisavos de Final.

29 de junio de 2026 (Dieciseisavos de Final): Primero del Grupo F vs. Segundo del Grupo C.

El Grupo F incluye a Países Bajos, Japón, Túnez y el ganador de la Repesca UEFA B. El Grupo C está integrado por Brasil, Marruecos, Haití y Escocia.

Nuevo León se prepara no solo para una fiesta deportiva, también para una prueba de su capacidad operativa y logística, buscando asegurar un impacto duradero en su economía y su imagen global.



