Captan a Nadador Thomas Ceccon, Medallista de Oro en París 2024, Durmiendo en la Calle

El nadador Thomas Ceccon, medallista de oro en los 100 metros de espalda en la natación de los Juegos Olímpicos de París 2024, fue visto durmiendo en un parque, un video que ha desatado la polémica, ya que previamente se había quejado de las malas condiciones de la Villa Olímpica.

El video fue publicado por el remero de Arabia Saudita Husein Alireza, quien captó el momento en el que el nadador italiano, que se volvió muy popular en las redes sociales, toma una siesta al aire libre en el césped.

¿Qué dijo Ceccon sobre la Villa Olímpica?

Previamente, el nadador Thomas Ceccon se había quejado por las condiciones en las que viven los atletas de París 2024, debido a la falta de aire acondicionado, mala comida y transporte deficiente.

"No hay aire acondicionado en la villa, hace calor, la comida es mala. Muchos atletas se mueven por esta razón: no es una excusa, es la realidad que quizás no todos conocen. Estoy decepcionado de no haber llegado a la Final, pero estaba muy cansado. Es difícil dormir tanto de noche como de tarde. Normalmente, cuando estoy en casa, siempre duermo por la tarde: aquí me cuesta mucho entre el calor y el ruido", dijo Ceccon después de no clasificar a la Final de los 200 metros espalda de natación.

Video de Thomas Ceccon durmiendo en la calle

En el video se observa al nadador italiano durmiendo al aire libre en el pasto de uno de los parques de la Villa Olímpica de París, acostado sobre una toalla con sus pertenencias sin sujetar, pese a los reportes de robo que ha habido en dicho lugar.

Thomas #Ceccon nuotatore e medaglia d’oro dell’Italia dorme per strada a Parigi a causa della situazione di disagio che si vive all’interno del Villaggio Olimpico



El clip que tiene la leyenda "Descansa hoy, conquista mañana", obligó a que la Federación Italiana de Natación dijera que solo se trató de una siesta y que no estaba relacionado con las condiciones de la Villa Olímpica.

