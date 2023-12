Perro Deja Fuera a Jugador de Denver Nuggets; le Mordió la Mano con la que Tira

Aaron Gordon será baja indefinida en los Denver Nuggets de la NBA después de que un perro le mordiera el día de Navidad y le provocara heridas en la cara y la mano.

Shams Charania, uno de los periodistas con mejores fuentes dentro de la NBA, aseguró en el portal The Athletic que las heridas en su cara y su mano derecha (con la que tira a canasta) requirieron 21 puntos de sutura.

Aaron Gordon suffered lacerations to his face and hand resulting from a dog bite on December 25th. Aaron is in good condition and will remain away from the team while he recovers.



