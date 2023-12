¡Malas Noticias para Brasil! Neymar Queda Descartado para la Copa América 2024

Duro golpe para la selección de Brasil de cara a la próxima Copa América que se disputará a partir de junio del 2024 al confirmarse que su estrella, Neymar, no estará listo para disputar el torneo con su equipo.

El médico de la 'Canarinha', Rodrigo Lasmar, declaró que Neymar podría estar listo hasta agosto de 2024 y no antes, por lo que está prácticamente descartado para la Copa América que se jugará en Estados Unidos.

Hay que recordar que Neymar sufrió una rotura de ligamento cruzado y menisco en octubre pasado en un partido de las eliminatorias mundialistas ante Uruguay, de la que tuvo que ser operado por lo que su recuperación será larga.

🚨🇧🇷 Neymar Jr will be OUT of the Copa América 2024, confirms Brazil doctor Lasmar.



“It’s too early, there's no point skipping steps to recover. Our expectation is that he will be prepared to return at the start of the 2024 European calendar, which is August”, told Rádio 98. pic.twitter.com/DWGwBehzYR