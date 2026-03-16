Neymar Fuera de la Convocatoria de Brasil; ¿Cuándo Fue la Última Vez que Jugó en la Selección?

En una decisión que ha sacudido el entorno de la Canarinha, el seleccionador Carlo Ancelotti anunció este lunes la convocatoria oficial para los amistosos internacionales ante Francia y Croacia. La gran noticia es la exclusión de Neymar Jr., quien a pesar de haber figurado en la prelista, no formará parte del equipo que disputará esos dos amistosos. Ancelotti fue tajante al señalar que solo contará con futbolistas que se encuentren al 100% de su capacidad física y ritmo competitivo de cara al Mundial de 2026, razón por la que aseguró que no llamó al mayor anotador en la historia de la selección brasileña.

"La explicación de la lista es que depende mucho de las lesiones, obviamente. Es una lista armada con jugadores que están al 100 por ciento de su condición física", dijo Ancelotti en conferencia de prensa. Sobre la ausencia de Neymar, el estratega italiano aseguró que "es una evaluación física, no técnica. Neymar es muy bueno con el balón, pero necesita mejorar físicamente. Porque, tanto para el cuerpo técnico como para mí, no está al 100% de su potencial".

El calvario de Neymar: ¿Cuándo fue su última aparición?

La ausencia del astro del Santos FC prolonga una sequía que preocupa a la afición brasileña. Para encontrar la última vez que Neymar vistió la camiseta de su selección nacional, hay que remontarse al 17 de octubre de 2023, durante el duelo eliminatorio frente a Uruguay en Montevideo. Aquella noche no solo significó una derrota para Brasil, sino el inicio de una larga recuperación tras sufrir una rotura de ligamento cruzado anterior y menisco. A pesar de haber regresado a las canchas en el Brasileirão, su reciente fatiga muscular y falta de ritmo han sido determinantes para que "Carletto" decida prescindir de su jerarquía en esta ventana clave de amistosos previos al Mundial.

El renacer de Endrick tras su paso por Lyon

En contraste con la baja de Neymar, la nota positiva para Brasil es el regreso de Endrick. El joven atacante ha vuelto a la convocatoria tras un inicio de año espectacular en el Olympique de Lyon, club donde aterrizó cedido por el Real Madrid en busca de minutos. Sus actuaciones en la Ligue 1 han convencido a Ancelotti, especialmente ante la sensible baja por lesión de Rodrygo. Con su velocidad y olfato goleador recuperados en Francia, Endrick se perfila como la gran apuesta ofensiva para medir fuerzas ante los subcampeones del mundo y el conjunto croata.