¡La NFL Vuelve a México! Liga Anuncia Sede para Juego en 2026

La última vez que la NFL disputó un partido de temporada regular en territorio mexicano fue en 2022. Aquel 21 de noviembre los San Francisco 49ers vencieron 38-10 a los Arizona Cardinals en el Estadio Azteca, ahora llamado Estadio Banorte. Ahora, casi cuatro años después, se ha confirmado que el Coloso de Santa Úrsula volverá a recibir un juego de la NFL.

Noticia relacionada: La NFL Vuelve a México: Roger Goodell Confirma Cuándo Será el Partido en el Estadio Banorte

Ya en octubre de 2025 el comisionado de la liga, Roger Goodell, había revelado que la NFL volvería a la Ciudad de México. Sin embargo, este lunes 2 de febrero se hizo totalmente oficial: el Estadio Banorte volverá a tener un partido de la mejor liga de futbol americano en el mundo.

"Tenemos un gran anuncio. Volveremos a la Ciudad de México en diciembre. Creo que es maravilloso para nuestros aficionados en México, mientras han estado rehaciendo el estadio (Banorte, antes Estadio Azteca) para la Copa del Mundo. Esta será una oportunidad para nosotros de regresar este diciembre. No podemos esperar", fueron las palabras del comisionado.

El comunicado del anuncio oficial detalla además que la NFL regresará a la Ciudad de México para jugar partidos de temporada regular durante los próximos tres años en el icónico Estadio Banorte a partir de la temporada 2026.

Estamos felices de traer de vuelta los partidos de temporada regular de la NFL a la Ciudad de México a partir de 2026, reafirmando nuestra profunda y duradera conexión con los aficionados de todo el país -Arturo Olivé, Director General de NFL México

¿Cuántos partidos de NFL se han jugado en el Estadio Banorte?

Con el regreso de los partidos de temporada regular de la NFL a la Ciudad de México, el Estadio Banorte (antes Estadio Azteca) albergará su sexto compromiso de la liga. Las cinco ocasiones anteriores en las que el histórico fungió como sede para un partido de la NFL fue en 2005, 2016, 2017, 2019 y 2022.

Cabe destacar que en 2026, la NFL tendrá nueve juegos internacionales, la mayor cantidad en la historia, los cuales se disputarán en siete países de cuatro continentes distintos. Estas son las sedes confirmadas para los partidos fuera de Estados Unidos de la siguiente temporada:

Melbourne, Australia

Río de Janeiro, Brasil

Múnich, Alemania

Londres, Reino Unido (sede con tres partidos)

Madrid, España

París, Francia

Ciudad de México, México

¿Qué equipos jugarán el partido de la NFL en México 2026?

De momento se desconoce qué equipos vendrán a jugar, aunque se sabe que será en el mes de diciembre. Este día también se confirmó que la NFL tendrá partidos de la temporada regular en Madrid y París. En ese sentido, la cuenta oficial en X de la NFL México, confirmó que pronto habrá más detalles sobre la organización del juego.

Información en desarrollo.