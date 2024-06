"No Pegas Fuerte", Dice Faitelson a Cuauhtémoc Blanco al Recordar Incidente en Veracruz

“Vivo estigmatizado por el golpe que tú me diste, que realmente fue una 'caricia', porque no pegas fuerte", dijo David Faitelson a Cuauhtémoc Blanco, al recordar el incidente que vivieron en marzo de 2003 en el estadio Luis Pirata Fuente, en Veracruz.

Entre risas, el analista de Tercer Grado Deportivo (TGD) señaló que el exfutbolista no pega con fuerza, mientras que el ídolo del América le contestó que no pudo sacar bien su mano para dale un buen "trancazo".

En tanto que el periodista deportivo afirmó que la gente no deja de recordarle este momento, así como que Blanco buscaba a un portero argentino del equipo rival con quien había tenido un conflicto en la cancha.

No obstante, el exjugador de la Selección Mexicana aseguró en el programa Faitelson sin Censura que se arrepiente de haber cometido ese tipo de actitudes y pidió una disculpa incluyendo a los árbitros, para luego explicar que nunca se dejó de nadie.

Esto no debe pasar, hoy, como lo he dicho muchas veces, uno se arrepiente de estas cosas, me arrepiento de las expulsiones