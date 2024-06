Así Quedaron los Duelos de Octavos de Final de la Eurocopa 2024

Tras completarse la última fecha de la fase de grupos de la Eurocopa 2024, correspondiente a los grupos E y F, quedaron definidos los enfrentamientos de octavos de final del torneo europeo, que se disputarán a partir del próximo sábado.

En la actividad del sector E, las cuatro selecciones quedaron con cuatro puntos luego de los empates a un gol entre Eslovaquia y Rumania, y 0-0 Ucrania vs Bélgica, pero la diferencia de goles de -2 eliminó a los ucranianos y dio el pase a Rumania y Bélgica, además de Eslovaquia como uno de los mejores terceros lugares.

Tercer Grado Deportivo | Copa América, ¿de Menor Nivel que la Eurocopa?

En el otro grupo, el F, Georgia dio la campanada al vencer 2-0 a Portugal, con lo que logró su acceso a octavos de final como uno de los mejores terceros lugares.

En el otro encuentro Turquía venció 2-1 a República Checa para acceder de manera directa a la siguiente ronda. Los portugueses ya habían clasificado y lo hicieron como primer lugar de grupo pese a la derrota ante los georgianos.

¿Cómo quedan los duelos de octavos de final de la Eurocopa 2024?

Quedaron confirmados ya los ocho emparejamientos de los octavos de final de la Eurocopa 2024 donde destacan los duelos entre Suiza vs Italia, Alemania vs Dinamarca y Francia vs Bélgica.

Estos son los enfrentamientos completos:

Octavos de final:

Sábado 29 de junio

Alemania vs Dinamarca

Suiza vs Italia

Domingo 30 de junio

Inglaterra vs Eslovaquia

España vs Georgia

Lunes 1 de julio

Francia vs Bélgica

Portugal vs Eslovenia

Martes 2 de julio

Rumania vs Países Bajos

Austria vs Turquía

Georgia, Eslovaquia, Países Bajos y Eslovenia, los mejores terceros; Hungría y Croacia eliminadas

Las selecciones de Georgia, Eslovaquia, Países Bajos y Eslovenia son las cuatro mejores terceras selecciones que pasan a los octavos de final de la Eurocopa 2024, de la que se despidió este miércoles Hungría, como antes había hecho Croacia, al ser las peores terceras del torneo, con tres y dos puntos, respectivamente.

VIDEO: Tercer Grado Deportivo | Eurocopa, entre lo Civilizado y los Excesos

Países Bajos, Georgia y Eslovaquia sumaron cuatro puntos en los grupos D y F, mientras que Eslovenia hizo tres en el C.

Mikautadze, el máximo goleador de la primera fase

El delantero georgiano Georges Mikautadze terminó la fase de grupos de la Eurocopa 2024 al frente de la clasificación de goleadores, con tres tantos, uno por encima de los alemanes Jamal Musiala y Nicklas Fullkrug, el eslovaco Ivan Schranz, el neerlandés Cody Gakpo y el rumano Razvan Marin.

Mikautadze anotó en los tres partidos de Georgia de la fase de grupos. Foto AFP

Historias relacionadas

Con información de N+

SM