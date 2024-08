Osmar Olvera Espera Ganar Medalla de Oro en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028

El clavadista Osmar Olvera fue el único mexicano que logró doble medalla, una de plata y una de bronce, en los Juegos Olímpicos de París.

Este atleta es el primer mexicano en los últimos 68 años que puede presumir que compitió en clavados olímpicos y trajo dos medallas, que se suman a las más de 70 preseas que ha ganado en su corta pero exitosa trayectoria.

Con solo 20 años de edad este joven inició en los clavados a los 4 años gracias a su tío Erick, que fue quien le consiguió su primera prueba.

"Me encantaba siempre salirme y aventarme", recuerda Osmar.

Olvera reconoció que para alcanzar sus sueños desde niño ha puesto en pausa algunos aspectos de su vida.

En su momento cuando eres niño y te invitan a jugar o a fiestas y todo eso, obviamente no puedes jugar porque si te pasa algo ya no vas a poder entrenar ni competir

Aseguró que más grande existen más compromisos, como ir a lugares y competencias, no obstante, dijo que los sacrificios valen la pena.

Osmar considera que si no fuera clavadista, jugaría futbol americano. El atleta olímpico reconoce en todo momento el apoyo y cariño familiar, y atesora actividades a las que no siempre puede acceder.

De niño era muy travieso, ahora soy más tranquilo, me gusta estar en mi casa descansando

Dentro de sus gustos esta cocinar, ir al cine y ver los juegos de la NFL.

Me gusta la NFL, me encanta cuando inicia, los domingos no salgo de mi casa