Pablo Hermoso de Mendoza Dice Adiós al Rejoneo

El rejoneador español, Pablo Hermoso de Mendoza, anunció en una entrevista exclusiva para Expreso de la Mañana, en N+, que se retira de los ruedos y destacó que iniciará su despedirá de los toros en octubre de 2023, en México.

En entrevista con Ximena Cervantes, el rejoneador español comentó que la decisión de retirarse no fue fácil, pero la ilusión de su hijo Guillermo Hermoso de Mendoza queriendo ser torero le cambio la perspectiva.

“Ha sido una decisión nada fácil, porque mi profesión ha sido la pasión de mi vida, ha sido lo que me ha hecho muy feliz y nunca veía el momento ideal para despedirme, incluso en momentos también he pensado que seguramente ni me despedía, que quería torear cada vez menos y mantener mi actividad viva, pero al final la ilusión de mi hijo queriendo ser torero me ha cambiado la perspectiva, ahora puedo vivir el rejoneo a través de él”, dijo el rejoneador Hermoso de Mendoza.

Video: Entrevista Exclusiva | Pablo Hermoso de Mendoza Anuncia su Retiro de los Ruedos Pablo Hermoso de Mendoza dijo que su despedida será simbólica con toda su afición.

“Es una despedida sobre todo simbólica porque quiero vivir momentos antes de marcharme con toda la afición, con toda la gente que me ha hecho grande y me ha hecho feliz en mi profesión”, comentó.

Al ser cuestionado sobre los caballos que han marcado su vida, Pablo Hermoso de Mendoza recordó su trayectoria a lado de ‘Cagancho’ con quien se dio a conocer en los ruedos.

“’Cagancho’ fue ese primer amor que nunca se olvida, yo me di a conocer con él, a veces me robaba la popularidad porque lo conocían más a él que a mí, fue el caballo rotundo”, reiteró el jinete.

Pablo Hermoso de Mendoza destacó que su despedida de los ruedos la empezará en octubre de 2023 en México.

“Me verán sufriendo y disfrutando por los callejones con mi hijo y saludando, y, compartiendo la emoción con todo el público”, puntualizó el rejoneador.

