Padre de Lamine Yamal Habla desde el Hospital: "Ya Estoy Mejor"

Luego de sufrir un atentado en calles de Barcelona, cuando varios sujetos lo increparon en la calle y al intentar defenderse fue apuñalado, el padre de la estrella del Barcelona Lamine Yamal, Mounir Nasraoui, envió un mensaje desde el hospital a través de su cuenta de Instagram y aseguró que ya se siente mucho mejor.

Gracias a todos por vuestros ánimos, ya estoy mejor, un fuerte abrazo para todos.

IG: hustle_hard_304

En el mensaje, que finalizaba con dos iconos: de fuerza y un corazón, se escuchaba de fondo un fragmento de una canción del rapero Morad: "Ahora me vienen do 'tonto', y quieren mi nombre a mí mancharme (no). Y no saben dónde cogerme (no), y no saben dónde darme (no). He visto la muerte de gente del barrio que nadie se acuerda de ello' (no)".

Detienen a cuarto implicado en ataque

Los Mossos d'Esquadra detuvieron a una cuarta persona por su presunta participación en el apuñalamiento de Mounir Nasraoui, ocurrido a primeras horas de la noche del miércoles en Mataró (Barcelona).

Al igual que los otros tres detenidos, la cuarta persona arrestada se halla en las dependencias de la comisaría de los Mossos d'Esqudra de Mataró a la espera de pasar a disposición judicial.

El padre de Lamine Yamal permanece ingresado en el hospital universitario Germans Trias i Pujol de Badalona, Can Ruti, con heridas de diversa consideración, aunque no se teme por su vida.

Lamine Yamal visita a su padre en el hospital

El futbolista Lamine Yamal visitó este jueves a su padre en el hospital de Badalona donde se encuentra ingresado después del apuñalamiento sufrido.

El jugador del Barcelona, después de participar con normalidad en el entrenamiento matinal del equipo de Hansi Flick, donde fue apoyado por sus compañeros, se desplazó posteriormente hasta el centro hospitalario para visitar a su padre.

VIDEO: ¿Qué Dijo Ana Gabriela Guevara Sobre el Desempeño de Atletas Mexicanos en JJOO?

A Lamine Yamal le recomendaron no visitar a su padre justo después del ingreso de éste debido a la atención mediática que se hubiera generado y que podría perturbar el normal funcionamiento del centro hospitalario.

Video. Apuñalan a Padre de Lamine Yamal en un Estacionamiento; lo Reportan Grave

Historias relacionadas

Con información de N+ y EFE

SM