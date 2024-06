Partidos de la Eurocopa 15 de Junio 2024: ¿Quién Juega y a Qué Hora Ver en México? Lista

Tras un inicio con muchos goles hoy, para este sábado continúa el futbol europeo, por ello acá te damos la lista de los partidos de la Eurocopa de mañana 15 de junio 2024. Para que no te pierdas ningún detalle, te mostramos quién juega y a qué hora empiezan los juegos en México.

Cabe destacar que apenas en el segundo día de actividades ya tendremos el debut de dos selecciones favoritas al título, por ello anteriormente te dimos a conocer la convocatoria de España para la Euro 2024, al igual que la lista de convocados de Italia, el actual campeón de la justa. De igual forma recuerda que tenemos para ti todos los partidos que se pueden ver en vivo por TV abierta en Canal 5.

Nota relacionada: Eurocopa 2024: Calendario Completo con Horarios en México y Sedes de Partidos

Para este sábado habrá tres juegos de la Euro. En el primero hay dos selecciones que buscan sobresalir en la justa. En los dos compromisos restantes se presentan tres equipos que darán muchos de qué hablar en la competición de la UEFA. Los duelos son los siguientes:

Las acciones empiezan desde las 07:00 horas (tiempo del centro de México), por lo que muchos tendrán que despertarse más temprano de lo habitual en pleno fin de semana. El último compromiso del día arranca a las 13:00 horas. A continuación te mostramos el horario de cada encuentro:

An opening match to remember for Germany 🇩🇪#EURO2024 | #GERSCO pic.twitter.com/luXAFwUS1E