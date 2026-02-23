Eventos Deportivos Cancelados Luego de la Muerte de El Mencho

La muerte de Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, el pasado domingo 22 de febrero, desató una ola de violencia en varias entidades de la República Mexicana, en las cuales se registraron bloqueos carreteros, quema de vehículos y ataques a gasolineras y establecimientos comerciales. Ante esto, varios eventos deportivos tuvieron que ser cancelados o pospuestos y aquí en N+ te decimos cuáles fueron.

Eventos deportivos que fueron cancelados o pospuestos tras el abatimiento de El Mencho

En la Liga MX, el Querétaro vs Juárez FC fue pospuesto, mismo caso que el Clásico Nacional Femenil entre Chivas y América. Aunado a esto, dos encuentros de la segunda categoría fueron cancelados: Tapatío vs Coyotes de Tlaxcala y Jaiba Brava vs Correcaminos.

También otros deportes se vieron afectados por la ola de violencia que se desató en el país. La Liga Mexicana de Softbol anunció que el duelo entre Diablos Rojos del México vs Bravas de León y El Águila vs Charros de Jalisco, quedaron pospuestos.

Por su parte, el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) decidió suspender la función programada para el martes 24 de febrero en la Arena Coliseo de Guadalajara. “Ante los acontecimientos registrados en las últimas horas en nuestro país, y atendiendo puntualmente las recomendaciones de las autoridades de seguridad, hemos tomado la decisión de suspender nuestra función del martes 24 de febrero”, dijo la organización en un comunicado.

Además, el partido de la Liga MX Femenil entre Necaxa y Querétaro, se detuvo por aparentes detonaciones de arma de fuego a las afueras del Estadio Victoria en Aguascalientes. Sin embargo, la Secretaría de Seguridad Pública de Aguascalientes informó que los sonidos que se percibieron eran “provenientes de escapes modificados de vehículos de colección que participaban en una exhibición en el exterior del inmueble, lo que generó confusión entre algunos asistentes”.

