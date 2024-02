No hay duda de que Edson Arantes do Nascimento, mejor conocido como Pelé, siempre será una de las más grandes leyendas del futbol de todos los tiempos. Sin embargo, algo que muchos no saben es que el astro brasileño nunca llegó a jugar en Europa.

Contrario a lo que hoy en día sucede, Pelé desarrolló toda su increíble carrera futbolística en Brasil, pues convertirse en jugador de algún equipo europeo nunca fue una opción que realmente le llamara la atención a Pelé.

El tres veces ganador de la Copa del Mundo comentó que la razón que lo mantenía fuera de Europa y jugando en su país de origen era simple y sencillamente el gran amor que le tenía a Brasil y al equipo Santos.

En una entrevista para el diario Telegraph, el exfutbolista comentó:

Siempre me preguntan por qué nunca jugué en Europa. Me sentía bien en Brasil y el Santos era el equipo de mi vida.

De esta forma, la leyenda brasileña estuvo un total de 18 temporadas en el Santos de Brasil, desde 1957 a 1974, y consiguió marcar 643 goles en más de 600 juegos.

Sin embargo, cabe destacar que aunque Pelé nunca decidió aceptar una de las cientos de ofertas que tuvo para jugar en Europa, sí accedió a jugar en el Cosmos de Nueva York de la MLS.

La FIFA estima que Pelé marcó un total de 767 goles, sumando los goles en partidos amistosos; aunque, por otro lado, el historiador Odir Cunha, consideró que realmente Edson Arantes logró anotar 1,282 goles a lo largo de toda su carrera.

¿Por qué Pelé es el rey del futbol?