Hoy todo el mundo, sea fanático del futbol o no, festeja la vida de Pelé, el rey del futbol, pero no todos conocen la complicada vida de Edson Arantes do Nascimento.

Y es que, después de su muerte el 29 de diciembre del 2022, es un buen momento para recordar a Pelé no solo como futbolista, sino como persona.

A continuación te contamos la vida y obra de Edson Arantes do Nascimento, Pelé, para honrar al Rey del futbol.

Edson nació en Tres Corações un municipio pobre del estado de Minas Gerais, Brasil, en una familia futbolera, pues su padre, conocido como Dondinho, fue jugador de futbol, pero vio frustrada su carrera a temprana edad cuando se rompió los ligamentos de la pierna derecha.

La tradición futbolera desde la cuna hizo que Pelé adquiriera un amor particular por este deporte, lo que lo llevó desde muy chico a jugar en sus tiempos libres, mientras se dedicaba a apoyar económicamente a su familia, ganándose la vida como limpiabotas.

Fue hasta los 11 años cuando, con un equipo conformado por sus amigos del barrio, llamado Ameriquinha, logró ganar el torneo de su ciudad para captar la atención de varios equipos profesionales. Así, a los 15 años, empezó a jugar en el Santos de São Paulo, conjunto que se convertiría en el equipo de su vida y donde daría las primeras grandes demostraciones de su talento.

Con el el Santos lo ganó todo, además de mejorar su habilidad y técnica futbolística. Durante su largo paso en el equipo de São Paulo, Pelé ganó cinco Torneos Río-São Paulo, dos Copas Libertadores, dos Copas Intercontinental y, en 1962, su primer Campeonato Mundial de clubes.

El ascenso de Pelé y el jogo bonito

A la edad de 17 años hizo su debut en la Selección de Brasil, que participó y ganó el Mundial de Suecia en 1958.

Sin embargo, fue durante este torneo que junto con Garrincha dio una demostración de destreza y juego artístico, lo que a partir de ese momento sería característico de la selección brasileña y se convertiría en el mundialmente conocido jogo bonito.

A partir de ese momento se daría una carrera brillante y la conformación de Pelé como un jugador legendario que recibiría el apodo de "El Rey del futbol" en 1961, para posteriormente llevar a su selección a ganar los campeonatos mundiales de Chile en 1962 y México en 1970.

Problemas financieros lo hicieron salir del retiro en 1975, cuando firmó con el Cosmos de Nueva York.

Pelé se retiró definitivamente en 1977 con mil 282 goles marcados en mil 366 partidos, tanto oficiales como amistosos, convirtiéndose en el goleador histórico de la selección brasileña al anotar 95 tantos en 107 partidos.

Vida personal

Pelé tuvo dos matrimonios, y 8 hijos, dos de ellos fuera del matrimonio. Su primer matrimonio, con Rosemeri Cholbi, duró 12 años y se terminó por el poco tiempo que el todavía jugador pasaba en casa.

Después de retirarse fue nombrado embajador de las Naciones Unidas, parte del Comité de Juego Limpio de la FIFA y Embajador de Buena Voluntad de la Unicef.

Además, aprovechó su fama para participar en la película Victory (Escape a la victoria) en 1981, compartiendo créditos con Bobby Moore, Michael Caine, Max Von Sydow y Sylvester Stallone.

En 1994 fue nombrado Ministro de Deportes de Brasil, y durante su paso por la política logró aprobar la "Ley Pelé", la cual establece que, en cuanto se acaba el contrato de un jugador con su club, debe renovar con este, o el club debe dejarlo en libertad.

En este 29 de diciembre el Rey nos dijo adiós, pero seguirá vigente mientras el futbol sea el deporte más importante del mundo.

¿Por qué Pelé es el rey del futbol?