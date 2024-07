Guardiola Celebra Regreso de Javier Aguirre, con Rafa Márquez, a la Selección Mexicana

La noticia del regreso de Javier Aguirre como entrenador de la Selección Mexicana de Futbol, acompañado del exjugador Rafael Márquez como auxiliar técnico, ya le ha dado la vuelta al mundo y generado algunas reacciones.

Una de ellas fue la del también entrenador Pep Guardiola, quien está al frente del Manchester City, y que conoce bien tanto a Aguirre como a Rafa, de quienes dijo que le da "mucha alegría" que ambos hayan llegado al equipo mexicano.

"He oído que Aguirre será el nuevo seleccionador de México, cosa que me alegró mucho. Me acuerdo de que, en mi primer año cuando tenía 37 años que entré al Barcelona (dirigirlo) y él ya estaba", recordó Guardiola en una conferencia de prensa.

Aguirre es un tipo con mucha, mucha experiencia, ha hecho un trabajo increíble en el Mallorca y creo que Rafa Márquez también volverá a México, ayudándole

Guardiola también quiere dirigir a una selección

A la carrera exitosa de Pep Guardiola como entrenador, que incluye un 'sextete' con el Barcelona, parece que le hace falta el reto de tomar las riendas de una selección nacional, aunque ya se rumora que podría tomar el lugar de Gareth Southgate en Inglaterra.

Ya lo he dicho más de una vez, no sé cuánto, pero creo que, en tiempo, tarde o temprano, me gustaría entrenar a una selección, lo he dicho no sé cuántas veces

