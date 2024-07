¿Por qué no Habrá Partidos de la Liga Mx este Domingo 14 de Julio?

Como pocas veces ocurre, la Liga Mx no tiene programados partidos para el próximo domingo 14 de julio, por lo que toda la jornada 2 del Apertura 2024 se jugará entre viernes y sábado.

Este viernes se juegan el América vs Querétaro, Tijuana vs Chivas, Mazatlán vs Atlético San Luis y Atlas ante Tigres.

El sábado se completa la fecha con León vs Pachuca, Necaxa vs Puebla, Santos vs Pumas, Toluca vs Juárez y Monterrey ante Cruz Azul.

¿Por qué no hay partidos el domingo?

Pero ¿cuál es la razón por la que la Liga Mx no programó juegos para el domingo?

En un principio se especuló que la falta de juegos en domingo se debió a que ese día se disputarán las finales de las Eurocopa y Copa América, lo que pudo provocar poco interés en la afición por la Liga Mx.

Pero esa no fue la razón principal.

El motivo es que la fecha 3 será la primera 'doble' del torneo, y la misma comenzará el próximo martes, misma que se completará rápidamente el miércoles siguiente, por lo que la razón por la que se programaron juegos para el domingo fue para tratar de no cargar de actividad a los equipos de la Liga Mx.

La jornada 4 se jugará el próximo fin de semana de forma normal, y luego la Liga tendrá un parón de cerca de un mes debido a que se atraviesa la Leagues Cup donde los equipos mexicanos se enfrentan a los de la MLS.

