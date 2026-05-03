Kimi Antonelli Gana el GP de Miami 2026 ¿En Qué Lugar Quedó Checo Pérez?

Este domingo 3 de mayo se corrió la carrera principal del GP de Miami 2026, misma que vio a Kimi Antonelli llevarse su tercer triunfo de la temporada. El piloto de Mercedes dominó la carrera de principio a fin, aprovechando que salió en la pole position y consolidándose como el líder del Campeonato de Pilotos.

Antonelli ha ganado, contando el Gran Premio de Miami, las últimas tres carreras de la Fórmula 1. Por su parte, los pilotos de McLaren lograron el 2-3 con Lando Norris y Oscar Piastri, quien aprovechó los problemas del Ferrari de Charles Leclerc sobre el final de la carrera para quedarse con el último puesto del podio.

¿En qué lugar del GP de Miami quedó Checo Pérez?

Sergio 'Checo' Pérez no tuvo una clasificación para el Gran Premio de Miami 2026, pues el piloto mexicano tuvo que arrancar la carrera en el lugar 21. Sin embargo, Pérez hizo gala de su experiencia en la Fórmula 1 y logró escalar posiciones para terminar en el decimosexto lugar, superando a su compañero de equipo, Valtteri Bottas, quien finalizó dos escalones abajo.

A pesar del gran trabajo de los pilotos de Cadillac, aún no logran sumar puntos en el Campeonato de Pilotos.

¿Cómo queda el Campeonato de Pilotos tras el GP de Miami?

Así queda el Top 10 del Campeonato de Pilotos luego de la cuarta carrera de la temporada, el Gran Premio de Miami: