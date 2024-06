'Chucky' Lozano Llora Durante su Presentación con el San Diego FC de la MLS

Hirving 'Chucky' Lozano fue presentado de manera oficial como nuevo jugador del San Diego FC, de la MLS, en una conferencia donde el jugador mexicano estuvo muy melancólico todo el tiempo, emocionado a tal punto que no pudo aguantar las lágrimas.

El atacante se mostró agradecido con la nueva directiva del San Diego FC por la manera en que lo han tratado, y por haberlo tomado en cuenta para ser el pilar de la construcción de este equipo de expansión en la MLS. Desde su primera intervención con el micrófono, al 'Chucky' Lozano se le quebró la voz:

"Es un honor estar en el San Diego FC, quiero agradecer a los dueños del equipo, quiero ganar campeonatos y dejar mi marca en esta liga. Es una gran oportunidad, estoy muy feliz, emocionado de poder trabajar con ellos, con un club desde el inicio. Voy a apoyar, a poner mi granito de arena para que este club crezca, sea importante en el MLS y por qué no, en el mundo", fueron las primera palabras de Lozano donde se le empezó a quebrar la voz.

Es una oportunidad muy grande empezar con un club desde cero, tratar de construirlo de la mejor manera. La gente que esta alrededor del club, tienen la mentalidad muy positiva de crecer y eso es muy importante para iniciar un club

Hirving Lozano, quien el segundo semestre de este año 2024 regresará con su actual equipo el PSV Eindhoven de Países Bajos, y se unirá al San Diego FC a partir de enero de 2025, volvió a ponerse melancólico cuando habló de la manera en que la directiva de su nuevo club lo ha tratado a él y su familia, por lo que no fue difícil tomar la decisión de dejar Europa para arribar a la liga de EUA.

"Lo más importante es el trato hacia mí, mi familia, eso es clave. Toda la gente que trabaja aquí ha hecho ese sentimiento más profundo hacia mí y esa emoción es por todo el proyecto, el cariño que me han mostrado, el recibimiento que me han brindado y eso lo valoro mucho", declaró con la voz entrecortada.

No fue difícil la decisión. Estoy inmensamente feliz, con sentimientos encontrados porque creo que todo se combinó.

Y añadió que se siente un privilegiado: "Creo que crear un club, un proyecto como este, no muchos jugadores tienen la oportunidad y es un privilegio estar en esta posición".

Chucky Lozano no pudo contener más las lágrimas

Pero el momento del quiebre total fue cuando le dedicó unas palabras al entrenador Enrique 'Ojitos' Meza, quien estuvo presente en la conferencia como invitado especial, pues recordó que fue él quien le dio su primera oportunidad en el futbol.

"He tenido una relación súper bonita con el profe Meza y para mí es como (empieza a llorar).... un padre en el futbol. Siempre me ha seguido y trato de tener mucha comunicación con él", dijo el 'Chucky' entre lágrimas.

Desde Italia hemos tenido comunicaciones muy bonitas y todos los días me da un consejo diferente. Le tengo mucho cariño y no tengo muchas palabras para él. Siempre me apoyó desde el inicio y tengo muchos recuerdos bonitos de él

Chucky mantiene la ilusión de ir al Mundial de 2026

Durante su presentación con el San Diego FC, al 'Chucky' le preguntaron sobre si está preocupado por no haber sido convocado a la Selección Mexicana para disputar la Copa América 2024, y si eso pone en riesgo su probable participación en el Mundial de 2026, a lo que exjugador del Pachuca dijo que seguirá trabajando fuerte, demostrando su calidad para ganarse un lugar.

"Soy inmensamente feliz yendo a la Selección, me encanta, lo disfruto y cada oportunidad que me dan de jugar siempre me entrego al máximo. Yo sigo abierto, estoy totalmente disponible en ir a la selección y ojalá y dios quiera se me dé la oportunidad", afirmó Chucky Lozano.

No es preocupación (ir al Mundial de 2026) porque voy a seguir jugando, demostrando la calidad que tengo. Estoy muy feliz en venir a la MLS y voy a seguir trabajando para ganarme un lugar en la selección y si así es, iré con mucho gusto. Voy a demostrar en la cancha y eso es lo más importante

