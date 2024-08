Prisca Awiti: "Convertir mi Medalla de Plata en una de Oro es la Próxima Meta"

Luego de ganar una histórica medalla de plata en la disciplina de judo en los Juegos Olímpicos de París 2024, la atleta mexicana Prisca Awiti ya tiene en la mente su próxima meta: ir por la de oro en la siguiente justa olímpica de 2028.

"Por ahora voy a descansar. Física y mentalmente es muy importante el descanso para poder reiniciar y pensar en la próxima meta. Convertir esta plata en un oro sería la próxima meta", declaró la judoca quien ya se encuentra en tierra mexicanas luego de participación olímpica.

A mí me gusta plantearme metas, porque siento que cuando dices sueños, es cuando estás dormido. Una meta es algo fijo, entonces creo que convertir esta plata en un oro, sería mi siguiente meta

La nacida en Londres, Inglaterra, pero de madre mexicana, reconoció que su presea no estaba pronosticada dentro de la delegación mexicana, ni para el país, pero que siempre confió en su preparación y demostró que incluso los atletas que no son favoritos también pueden ganar.

"Ni para México estaba prevista mi medalla. El judo es un deporte bonito porque depende mucho de como sale el atleta el día de la competencia. Ese día salí y no tenía duda de lo preparada que estaba. La parte final era ir y darlo todo", declaró Awiti Alcaraz.

Hay que enseñar a la gente que no tienes que ser favorita para ganar, si creen en ti mismo y sabes que te has preparado bien, todo es posible

Prisca confesó que la medalla obtenida ha empezado a cambiarle la vida, y ahora tendrá que acostumbrarse a ser reconocida como una de las atletas más destacadas en la historia de México.

"He tenido que aprender muchas cosas, a hablar con los medios, tener mucha gente enfrente de mí. Mi vida ha cambiado mucho, y creo que es algo bonito que ha pasado por un logro personal, también por el país, algo histórico. Poco a poco tengo que ir acostumbrándome a esta nueva vida", aceptó.

Siempre digo que los apoyos no solo son importantes para ayudar a que los atletas salgan del país y compitan con los mejores, también es enseñar, que estás creyendo en que puede lograr algo importante. El apoyo que me dieron en este ciclo fue muy importante porque me hicieron creer eso