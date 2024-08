París 2024: ¿Qué Artistas Estarán en Ceremonia de Clausura de los Juegos Olímpicos?

Los Juegos Olímpicos París 2024 están por concluir y, como es costumbre, la ceremonia de clausura promete un gran espectáculo, tal como lo fue la ceremonia de apertura.

En las últimas ediciones, la ceremonia de clausura se ha convertido también en una forma de "pasar la estafeta", de una sede olímpica a la próxima encargada de recibir los Juegos, y todo parece indicar que París 2024 se alista para darle el relevo a Los Ángeles.

¿Quiénes estarán en la ceremonia de clausura de París 2024?

De acuerdo con información de Variety, la clausura de París 2024 contará con un segmento musical desde Los Ángeles, la sede olímpica de 2028. Tres artistas originarios de dicha ciudad serán los encargados de dar la bienvenida a la costa oeste de Estados Unidos: Snoop Dogg, Billie Eilish y Red Hot Chili Peppers.

El encargado de producir este segmento especial desde Los Ángeles es Ben Winston, quien ha trabajado en la realización de los premios Grammy. Hasta el momento, se desconoce en qué lugar se llevará a cabo esta presentación, pues existe preocupación tras la amenaza de atentados en los conciertos de Taylor Swift en Austria.

Las estrellas de Los Ángeles

Las tres estrellas seleccionadas son dignas representantes de Los Ángeles, pues en el caso de Billie Eilish, grabó un especial en el Hollywood Bowl titulado Happier than Ever: A Love Letter to Los Angeles (Más feliz que nunca: una carta de amor a Los Ángeles).

Por su parte, Snoop Dogg ha estado vinculado con la actividad olímpica en los últimos días, pues es corresponsal de la cadena NBC para la justa veraniega de París 2024. Además, con su música ha hablado sobre la situación que se vive en las comunidades de la zona metropolitana de Los Ángeles.

Por último, Red Hot Chili Peppers es una banda que surgió de la escena punk de Los Ángeles en la década de 1980, y a pesar de su éxito global, no olvidan su ciudad natal con canciones como Dani California o Californication.

Representantes de Francia

En cuanto al espectáculo musical en París, la prensa local señala que contará con la presencia de dos agrupaciones de la escena indie francesa: Phoenix y Air.

Previamente, TMZ reportó que Tom Cruise también estará presente en la ceremonia de clausura, pues será el encargado de llevar la bandera olímpica a Los Ángeles.

Como es costumbre, tras el espectáculo se tiene previsto que la alcaldesa de Los Ángeles, Karen Bass, reciba la antorcha olímpica para llevarla a Estados Unidos y comenzar con los preparativos de los próximos Juegos Olímpicos, que se realizarán del 14 al 30 de julio de 2028.

