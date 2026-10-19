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¿Qué Le Pasó a Paul Aguilar, Exjugador del América? Este Es Su Estado de Salud tras Accidente

El exfutbolista de las Águilas, Paul Aguilar, se encuentra hospitalizado luego de un accidente automovilístico en Michoacán

Conoce Qué Le Pasó a Paul Aguilar, Exjugador del AméricaPaul Aguilar celebrando un gol con el América. Foto: Cuartoscuro
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