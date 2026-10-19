¿Qué Le Pasó a Paul Aguilar, Exjugador del América? Este Es Su Estado de Salud tras Accidente

Paul Aguilar, exjugador del América, sufrió un fuerte accidente el sábado por la noche en Michoacán por lo que tuvo que ser hospitalizado, y acá te decimos qué le pasó y cuál es su estado de salud actual.

En su carrera, el exfutbolista se desempeñó como lateral derecho y jugó en equipos como Pachuca y América, siendo este último con el que ganó gran reconocimiento.

Además, su gran nivel lo llevó a la Selección Mexicana, con la que disputó dos Mundiales, el de Sudáfrica 2010 y el de Brasil 2014.

¿Qué le pasó a Paul Aguilar?

De acuerdo con información del reportero de TUDN, Francisco Arredondo, el exjugador del América sufrió una volcadura en su camioneta alrededor de las 11 de la noche del pasado sábado 17 de octubre de 2026, en el kilómetro 16 de la carretera que conecta Yurécuaro con Vista Hermosa, Michoacán.

Debido a la gravedad del accidente, el exfutbolista tuvo que ser auxiliado por los servicios de emergencia y fue llevado a un hospital en La Piedad, Michoacán.

Por ahora se desconocen las causas que provocaron el accidente de Paul Aguilar en tierras michoacanas, sin embargo las investigaciones continúan y podrían esclarecerse en los próximos días.

Estado de salud de Paul Aguilar hoy

Hasta el momento, se sabe que el exjugador del América continúa hospitalizado pero se encuentra estable, de acuerdo con información de TUDN.

Pese al fuerte accidente, se espera que Paul Aguilar regrese a sus actividades cotidianas la próxima semana, ya que actualmente se desempeña como comentarista de programas deportivos.

PPP