¿Qué Partido de las Semifinales de Eurocopa 2024 Va por Canal 5? 

Las cuatro mejores selecciones se enfrentarán en las Semifinales de la Eurocopa 2024 para definir a los dos finalistas que lucharán por el título y a continuación te decimos qué partido podrás ver en vivo en la transmisión del Canal 5 de Televisa.

España, Francia, Inglaterra y Países Bajos se convirtieron en semifinalistas de la Euro 2024 tras disputar encuentros muy cerrados en los que el drama se hizo presente y algunos tuvieron que llegar a hasta la tanda de penaltis para definir al clasificado.

Por su parte, Alemania, Portugal, Suiza y Turquía fueron los eliminados en esta ronda del certamen europeo, por lo que no podrán continuar en el camino para definir al nuevo campeón del torneo.

¿Cuándo inician las Semifinales de la Eurocopa 2024?

Las Semifinales de la Euro 2024 se jugarán el martes 9 y miércoles 10 de julio, con un juego por día que promete gran intensidad y un alto nivel de futbol. Estas son las fechas y horarios de los partidos de la ronda que definirá a los finalistas:

Semifinal del martes 9 de julio

España vs Francia

Horario en México : 13:00 horas (tiempo del centro).

: 13:00 horas (tiempo del centro). Estadio: Munich Football Arena en la ciudad de Múnich, Alemania.

Semifinal del miércoles 10 de julio

Países Bajos vs Inglaterra

Horario en México: 13:00 horas (tiempo del centro).

en México: 13:00 horas (tiempo del centro). Estadio: BVB Stadion Dortmund, en la ciudad de Dortmund, Alemania.

Una vez que se jueguen los partidos de Semifinales, ya solo quedará la Gran Final, la cual está programada para disputarse el domingo 14 de julio a las 13:00 horas (tiempo del centro de México) en el estadio Olympiastadion de Berlín.

¿Qué Semifinal de la Eurocopa 2024 va por Canal 5?

Como ya sabes, los partidos de la Euro 2024 se han transmitido por Canal 5 en vivo y los juegos de las Semifinales no serán la excepción, por lo que los aficionados mexicanos podrán ver el siguiente encuentro por Televisa:

Países Bajos vs Inglaterra, la transmisión será el miércoles 10 de julio a las 13:00 horas.

La otra Semifinal de la Eurocopa que no será transmitida por Canal 5, España vs Francia, la podrás ver a través de la TV de paga, la cual requiere de una suscripción mensual o anual, pero si no cuentas con este servicio podrás ver el resumen de los partidos de la Euro 2024, en los diferentes canales de comunicación de N+ y FORO TV.

