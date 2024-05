¿Qué Pasa si Empatan en la Final América vs Cruz Azul? Esto Dice el Criterio de la Liga MX 2024

Se viene un nuevo partido que define al campeón del futbol mexicano y para que no haya dudas previo al América vs Cruz Azul, acá te mostramos las reglas de la Liguilla, para que sepas cuál es el criterio de desempate en la Final de la Liga MX Clausura 2024, en caso de que no haya un ganador al término de los 90 minutos del encuentro de Vuelta.

Anteriormente ya te informamos si aún vale o ya no hay gol de visitante en la Liga MX, pues años atrás este criterio se utilizó muchas veces para desempatar una serie y definir al equipo que pasaba a la siguiente ronda de eliminación directa.

¿Qué pasa si empatan en la Final?

De acuerdo con las reglas de competencia para el Torneo Clausura 2024, el primer criterio de desempate en la Final de la Liga MX en caso de que igualdad en el marcador global es ir directo a los tiempos extras.

Si una vez concluido el alargue se mantiene el empate en el marcador, el siguiente criterio para definir a un ganador es lanzar tiros penales, donde cada equipo puede ejecutar hasta cinco disparos desde el manchón. Si no se encuentra a un ganador en esta primera tanda, viene la muerte súbita, donde el primero que falle un penal pierde la serie.

Así como el gol de visitante o la posición en la tabla general quedan de lado en la serie que define al campeón del futbol mexicano. El primer criterio se eliminó desde hace unos años, mientras que el segundo solo aplica hasta las Semifinales de la Liguilla.

¿Cuánto dura el tiempo extra en futbol?

Cada tiempo extra tiene una duración de 15 minutos. En total se debe jugar media hora, más el tiempo agregado, para ver si algún club logra ponerse en ventaja en el marcador global. En caso de mantenerse la paridad, se procede a los penaltis, como ya se explicó anteriormente.

Así es como la serie entre América y Cruz Azul de la Liga MX Clausura 2024 promete ser emocionante, sobre todo luego de ver que la del aquel Clausura 2013 llegó hasta la instancia de los penales, en la que muchos consideran es la Final del Siglo.

