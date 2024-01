Cuando se juntan las palabras show y Super Bowl, todos piensan en el medio tiempo, pero hay otro que también vale la pena ver y sucede previo al partido. Se trata del himno nacional de Estados Unidos, donde cada año eligen a un artista diferente para interpretarlo, ¿quién lo cantará en el Super Bowl LVIII?

La lista de cantantes que han interpretado el himno nacional de EUA en el ‘Supertazón’ es amplia y cuenta con artistas de renombre como, Lady Gaga, Demi Lovato, Chris Stapleton, Alicia Keys, Christina Aguilera y Billy Joel.

¿Quién cantará el himno nacional en el Super Bowl LVIII?

La NFL anunció que la artista seleccionada es Reba McEntire, reconocida por su paso en el mundo del cine, la música y la televisión, además de ser miembro del Salón de la Fama de la Música Country.

Reba ha lanzado 33 álbumes de estudio desde su debut en la música en 1977. De hecho, su carrera comenzó mientras cantaba el himno nacional en el Rodeo de las Finales Nacionales y un buscador de talento quedó impresionado. Ahora, el 11 de febrero de 2024 volverá a cantarlo en uno de los escenarios más importantes en el mundo del deporte.

No será la única artista que cante previo al Super Bowl LVIII

Una vez que termine la interpretación del himno, Post Malone ofrecerá una interpretación de una canción emblemática de EUA, “America the Beautiful”, mientras que la actriz y ganadora del Grammy, Andra Day, ofrecerá su interpretación de “Lift Every Voice and Sing”.

Como ya es costumbre, también se anunció que tanto la previa, como el show de medio tiempo de Usher contarán con una interpretación en lenguaje de señas por parte de la Asociación Nacional de Sordos (NAD). El actor Daniel Durant, famoso por protagonizar la película CODA, será el encargado de hacerlo.

¿Cuándo es el Super Bowl LVIII?

El partido se llevará a cabo el 11 de febrero de 2024 en el Allegiant Stadium en Las Vegas, Nevada y el horario es a las 17:30 hrs (horario CDMX).

