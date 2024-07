Cavan Sullivan, a los 14 Años, Es el Jugador más Joven en Debutar en las Ligas de EUA

El niño futbolista Cavan Sullivan hizo historia al convertirse en el jugador más joven en debutar en la historia de las grandes ligas de Estados Unidos, llámese MLS, NFL, NBA, MLB, NHL, WNBA y NWSL, al hacerlo con su equipo el Philadelphia Union de la Major League Soccer a los 14 años con 293 días.

Sullivan nació el 28 de septiembre del 2009, en Filadelfia, mide 1.70 metros, es mediocampista ofensivo, de perfil zurdo y tiene contrato con el Union hasta 2028.

En el juego del pasado miércoles entre Union vs New England Revolution, el entrenador Jim Curtin llamó al novel Sullivan y lo envió al terreno de juego al minuto 85 del partido, cuando el juego ya estaba definido 5-1 en favor de 'Fili'. Lo hizo en sustitución de Thai Baribo, quien por cierto consiguió un triplete, y así el 'chamaco' se convirtió en el jugador más joven en la historia de la MLS, y de cualquier liga de Estados Unidos, en debutar de manera profesional.

Superó a Freddy Adu y otros deportistas

Con su ingreso al terreno de juego, Cavan Sullivan superó la anterior marca de Freddy Adu, quien había debutado en la liga de EUA a los 14 años con 306 días; como tercer lugar queda Julian Hall, que debutó con New York Red Bulls cuando registraba 15 años y 190 días.

En cuanto a otras ligas, Sullivan dejó atrás los récords de Melanie Bárcenas (NSWL), Patrick Marleau (NHL) y Joe Nuxhall (MLB), todos ellos debutantes con 15 años.

El plan es jugar en Europa

El plan para esta 'joya estadounidense' es que juegue en Europa, específicamente en el Manchester City de Inglaterra.

Al parecer los 'Citizens' esperarán a que Sullivan cumpla la mayoría de edad para llevarlo a sus filas, mientras tanto seguirá su desarrollo en la MLS con el Union de Filadelfia.

