¿Quién Es Prisca Awiti Alcaraz, Judoca Mexicana que Pelea por Medalla en París 2024?

La judoca mexicana Prisca Awiti Alcaraz pelea este martes 30 de julio por la posibilidad de darle a México la segunda medalla en los Juegos Olímpicos de París 2024 y a continuación te decimos quién es la representante olímpica.

Awiti Alcaraz superó este día en las primeras horas de la mañana parisina a Nigara Shaheen, representante del Equipo Olímpico de Refugiados, en los 16vos de Final de judo -63 kilogramos, para después imponerse a la polaca Angelika Szymanska en los Octavos de Final.

Mientras que en los Cuartos de Final eliminó a la austriaca Lubjana Piovesana para conseguir su pase a las Semifinales en las que enfrentará a la croata Katrina Kristo este martes a las 8:00 horas (tiempo de CDMX). En caso de ganar asegurará medalla olímpica para México y si pierde podrá competir por la presea de bronce.

¿Dónde nació Prisca Awiti Alcaraz?

La judoca, que nació el 20 de febrero de 1996 en Londres, Inglaterra, es de madre mexicana y padre keniano, y en México encontró su sentido de pertenencia, por lo que representa internacionalmente al país desde el 2017. De esta manera, París 2024 es la segunda ocasión que acude a unos Juegos Olímpicos con México, tras hacerlo en Tokio 2020.

“En México yo he encontrado alegría, creo que aquí luchan con su corazón y lo hacen por su país. Es algo que me ha encantado de aquí, porque lo hacen en los combates, entrenamientos y en todo lo demás. No es por dinero u otra razón externa, sino porque quieren ver el país mejorar; es algo que me ha ayudado mucho porque de donde yo vengo te ven como un número. Aquí sentí un fuego en el corazón de que queremos mejorar y hacer bien", expresó en entrevista con la CONADE.

¿Cómo empezó en el judo Prisca Awiti?

Prisca comenzó a practicar judo desde los ocho años gracias a la influencia de su hermano mayor, quien también era atleta de alto rendimiento, Philip Awiti.

“Una inspiración muy grande fue mi hermano mayor, quien fue un judoca de alto rendimiento que ganó medallas en Grand Slam y compitió en Mundiales. Crecí viéndolo como mi ídolo y quería lograr lo que él o incluso más. Todavía sigue siendo esa motivación, ya que hablo con él y me da consejos cuando algo se pone difícil", dijo.

Awiti Alcaraz confesó que después de competir en los Juegos Olímpicos de la Juventud en Europa con los que su equipo logró ir a Londres 2012, donde vio ganar la plata a Gemma Gibbons de Gran Bretaña, en ese momento supo que quería ser una atleta olímpica.

La especialista en -63 kilogramos ha ganado cuatro veces el oro en abiertos continentales y consiguió su pase a los Juegos Olímpicos de París 2024 por medio del ranking mundial de judo, en el cual finalizó en la posición 18.

