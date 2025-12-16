Aitana Bonmatí y Ousmane Dembélé Ganan el Premio FIFA The Best

Este martes 16 de diciembre se llevó a cabo la gala de premiación para el galardón de la FIFA llamado 'The Best', en Doha, Qatar, el cual reconoce a lo mejor en el mundo del futbol durante la temporada anterior, específicamente en un periodo que comprende desde el 11 de agosto de 2024, hasta el 2 de agosto de 2025. El organismo que rige al futbol dio a conocer que el jurado, conformado por un panel de expertos y por aficionados alrededor del mundo, dio como ganadores a Aitana Bonmatí, en la rama femenil, y a Ousmane Dembélé en la categoría varonil.

Aitana Bonmatí, tres veces ganadora del premio The Best

Aitana Bonmatí se ha consolidado como la mejor futbolista del mundo y una de las mejores de todos los tiempos. La jugadora española del FC Barcelona ya había ganado el premio The Best en 2023 y 2024, pero ahora ha vuelto a ser galardonada con esta distinción, siendo la primera futbolista en ganarlo tres veces consecutivas. Además, en septiembre de este mismo año fue condecorada como la mejor del mundo al ganar el Balón de Oro.

Ousmane Dembélé, un año perfecto

En la categoría varonil, Ousmane Dembélé fue el ganador del premio The Best, luego de haber tenido una temporada casi perfecta con el Paris Saint-Germain. El delantero francés fue clave para que el conjunto parisino conquistara la primera UEFA Champions League de su historia, un logro que habían perseguido durante años y que costó, literalmente, cientos de millones de euros. Dembélé, al igual que Aitana Bonmatí, ganó el Balón de Oro 2025.