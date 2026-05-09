Raúl Jiménez y Edson Álvarez se Quedaron sin Actividad en Europa con Fulham y Fenerbahçe

La actividad de los futbolistas mexicanos en el Viejo Continente dejó un saldo preocupante este sábado 9 de mayo. A pocas semanas del inicio de la Copa del Mundo, dos de los referentes más importantes de la Selección Nacional, Raúl Jiménez y Edson Álvarez, desaparecieron por completo de las convocatorias de sus respectivos clubes.

Incertidumbre en Londres con Jiménez

En la Premier League, el Fulham sufrió una dolorosa derrota en casa al caer 0-1 ante el AFC Bournemouth. Sin embargo, la noticia que acaparó los titulares fue la ausencia de Raúl Jiménez. El "Lobo de Tepeji", quien había alternado titularidades en el cierre de campaña, no fue incluido ni siquiera en el banco de suplentes por el técnico Marco Silva. Aunque no se ha emitido un parte médico oficial que confirme una lesión, su baja de último minuto genera dudas sobre su estado físico de cara a la justa mundialista.

En ese sentido, de acuerdo con TUDN "se puede suponer que el cuerpo técnico está cuidando al mexicano, ya que en la semana no participó de todos los entrenamientos por una enfermedad ligera".

¿Ruptura total en Estambul con Edson Álvarez?

El panorama para Edson Álvarez es aún más preocupante. El "Machín" quedó fuera de la convocatoria en la victoria del Fenerbahçe 3-0 sobre el Konyaspor. Esta decisión técnica parece ser la consecuencia final de la fractura entre el jugador y el club turco. Tras los incidentes de la semana pasada, donde Álvarez encaró a la afición que lo abucheaba, la directiva y el cuerpo técnico habrían decidido separarlo del plantel. Con esto, el capitán del Tricolor terminaría su etapa en Turquía de forma prematura, regresando al West Ham tras el Mundial.

Para la Selección Mexicana, estas ausencias representan un golpe duro.