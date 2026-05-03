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Real Madrid Vence al Espanyol; Evita que el Barcelona sea Campeón de La Liga

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El Real Madrid logró evitar que el Barcelona saliera campeón en esta jornada; el próximo partido es precisamente El Clásico ante los culés

Real Madrid Vence al Espanyol; Evita que el Barcelona sea Campeón de La Liga

Vinicius Jr. durante un partido de LaLiga con el Real Madrid. Foto: Getty Images

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Con doblete de Vinicius Jr., el Real Madrid se impuso 0-2 ante el RCD Espanyol en la Jornada 34 de LaLiga. Con esta victoria, los pupilos de Álvaro Arbeloa han logrado evitar que el FC Barcelona se corone campeón este domingo 3 de mayo, pues el equipo blaugrana necesitaba que los merengues no vencieran a sus rivales. Sin embargo, el próximo partido del Madrid es precisamente ante el Barça, por lo que el título del futbol español podría definirse en El Clásico.

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