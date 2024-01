¡Histórico! Mexicana Renata Zarazúa Clasifica al Abierto de Tenis de Australia

La tenista Renata Zarazúa hizo historia al convertirse en la primera mexicana que clasifica al cuadro principal del Abierto de Australia, primer Grand Slam del Año, por primera vez desde el año 2000 cuando Angélica Gavaldón participó en la edición de aquel año.

La capitalina Zarazúa tuvo que venir de atrás para imponerse a la australiana Destanee Aiava por parciales de 6-7, 6-3 y 6-4, y reponiéndose de un 4-1 en el tercer set y así ganarse un puesto en la fase que comenzará el próximo 13 de enero en Melbourne, Australia.

La victoria ante Aiava, fue la tercera de la mexicana en la fase previa del primer Major del año, pues antes había dado cuenta de la australiana Jaimee Fourlis y luego de la alemana Julie Niemeier.

VIVA MEXICO 🇲🇽 @RenataZarazuaof makes history as the first Mexican woman since 2000 to reach a main draw in Melbourne 👏 #AusOpen • #AO2024 • @Kia_Worldwide • #Kia • #MakeYourMove pic.twitter.com/oZ4jJLZM2t

Las misma redes sociales del Australian Open destacaron el histórico pase de Zarazúa al cuadro principal del torneo femenino, y ahora lo que le queda a la mexicana es esperar el sorteo para conocer a su rival de primera ronda.

VIDEO: Wendy Guevara Narra lo que Pasó con Paola Suárez: ¿Se Aventó de un Balcón?

Angélica Gavaldón había sido la última tenista mexicana en participar en el cuadro principal del Abierto de Australia, cuando jugó el torneo del 2000.

History for Mexico 🇲🇽@RenataZarazuaOf is the first Mexican woman to reach the main draw in Melbourne in 2️⃣4️⃣ years.#AusOpen • #AO2024 pic.twitter.com/I3RbS10i6x