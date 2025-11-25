Barcelona vs. Chelsea Hoy: Resultados del Partido de la Jornada 5 Champions League

Chelsea recibe a Barcelona este martes 25 de noviembre de 2025 en Stamford Bridge por la fecha 5 de la fase de grupos de la Liga de Campeones de la UEFA. Ambos equipos llegan al partido en una situación similar en la tabla de posiciones.

Barcelona ocupa el puesto 11 con 7 puntos, producto de 2 victorias, 1 empate y 1 derrota en 4 partidos disputados. Los culés registran 12 goles a favor y 7 en contra, con una diferencia de +5.

¡DÍA DE PARTIDO!



🆚 Barcelona

⏰ 20:00 GMT

🏟️ Stamford Bridge

#️⃣ #UCL pic.twitter.com/XkHYl7WMSv — Chelsea FC en español (@ChelseaFC_Sp) November 25, 2025

Chelsea se ubica en la posición 12, también con 7 puntos, tras obtener el mismo récord de 2 triunfos, 1 empate y 1 caída. El conjunto londinense ha marcado 9 goles y recibido 6, manteniendo una diferencia de +3.

La tabla está liderada por Bayern, Arsenal e Inter, todos con 12 puntos y pleno de victorias en sus primeros cuatro compromisos. Manchester City y Galatasaray completan el top 5 con 10 unidades cada uno.

¿A qué hora es el Barcelona vs. Chelsea hoy en México?

El encuentro está programado para las 2:00 p.m. El partido se jugará en Stamford Bridge, casa del Chelsea, y habrá opciones de transmisión televisiva y venta de boletos disponibles para los aficionados. Además del minuto a minuto en Nmás.

En la parte baja de la clasificación, Ajax cierra la tabla en la posición 36 sin puntos tras 5 partidos jugados, mostrando 1 gol a favor y 15 en contra.

Minuto a Minuto

FINAL - Chelsea 3-0 Barcelona ⚽

🏆 Chelsea domina de principio a fin, clasificación directa prácticamente asegurada

💥 Trece remates blue vs cinco culés, superioridad abrumadora tras expulsión

🎯 Estêvão y Delap brillan, juventud blue aplasta experiencia barcelonista

⚠️ Dieciocho faltas de Chelsea, juego físico funcionó a la perfección

📉 Barcelona con dos tiros al arco en 90 minutos, noche para olvidar

🔴 Araujo cambió el partido, roja del 44' sentenció destino culé

🎪 Stamford Bridge celebra goleada histórica en Champions League

MINUTO 75 - Chelsea 3-0 Barcelona ⚽

💣 LIAM DELAP SENTENCIA, tercer gol destroza cualquier esperanza culé

🎯 Doce remates contra tres, Chelsea arrasando con superioridad numérica brutal

📈 Blues dominan pases 316 vs 273 pese a tener menos posesión

🔥 Cuatro tiros al arco, Barcelona solo uno en 75 minutos

⚽ Stamford Bridge en éxtasis, goleada histórica en Champions tomando forma

💀 Flick sin respuestas, Barcelona humillado sin Araujo desde el minuto 44

MINUTO 62 - Chelsea 2-0 Barcelona ⚽

📊 Probabilidad explota a 98.6% favor Chelsea, Barcelona con 0.1% es estadísticamente muerto

💎 Chelsea con precisión quirúrgica, 95% de pases completados dominando ritmo

⚠️ Blues acumulan 13 faltas ya, árbitro empieza a perder paciencia

🎯 Seis fueras de juego de Chelsea, ansiedad por cerrar goleada

🔒 Maresca controla partido con 265 pases, Barcelona apenas 237 persiguiendo sombras

MINUTO 55 - Chelsea 2-0 Barcelona ⚽

🚀 GOLAZO DE ESTÊVÃO, el brasileño rompe su sequía en grande

💀 Barcelona prácticamente eliminado, 96.9% probabilidad de ganar según Google

📈 Chelsea despertó, ocho remates contra tres y dominio total ahora

⚡ Tres corners para los locales, cero para visitantes

🎯 Estêvão cumple lo prometido, velocidad pura destrozó defensa diezmada

🔥 Stamford Bridge estalla, joya de 18 años justifica millonaria inversión

MINUTO 46 - Chelsea 1-0 Barcelona ⚽

🟢 Arranca segundo tiempo, Barcelona con diez debe arriesgar todo ahora

🚩 Chelsea suma quinto fuera de juego, Neto desesperado por ampliar

📊 Estadísticas congeladas, ningún equipo sacó ventaja todavía

⚽ Maresca no moverá nada aún, ventaja numérica es suficiente

💪 Barça mantiene 52% de posesión, orgullo antes que resultado realista

🎯 Stamford Bridge espera la sentencia, Blues solo deben administrar

ENTRETIEMPO - Chelsea 1-0 Barcelona ⚽

🎯 Autogol de Kounde en el 27' abre el marcador para los Blues

🟥 Araujo expulsado al 44', Barcelona jugará 45 minutos con diez

📊 Chelsea domina probabilidades 85% a 4%, partido prácticamente sentenciado

⚡ Seis remates blue contra tres culés, superioridad física evidente

🎪 Barça mantuvo más posesión 52-48 pero sin generar peligro real

💀 Flick debe hacer milagro en vestuario, la remontada parece casi imposible ahora

MINUTO 45 - Chelsea 1-0 Barcelona ⚽

🎊 GOLAZO para Chelsea pero fue autogol de Kounde al minuto 27

🟥 Barcelona con UN HOMBRE MENOS, expulsión que cambia todo el partido

🟨 Araujo vio amarilla en el 44, defensa culé desmoronándose

💥 Stamford Bridge explota, probabilidad blue salta a 84% de victoria

📉 Barça dominaba posesión 52-43 pero el marcador cuenta otra historia

⚡ Seis remates de Chelsea contra tres, presión constante rindió frutos

MINUTO 26 - Chelsea 0-0 Barcelona ⚽

⚡ Chelsea despierta con tres remates, uno obligó a García a trabajar

📊 Posesión perfectamente empatada 50-50, partido abierto ahora

🔥 Blues suben en probabilidad de victoria, 42% contra 31% culé

🎯 Neto se adelantó dos veces ya, ansioso por romper línea defensiva

📈 Barcelona domina pases 84 vs 60 pero sin traducirlo en peligro

💪 Primer examen real para García tras 26 minutos de relax absoluto

MINUTO 18 - Chelsea 0-0 Barcelona ⚽

🚨 Chelsea suma cuatro faltas ya, Maresca pide calma desde el banquillo

📊 Primer fuera de juego blue, Neto se adelantó buscando pase largo

📈 Barcelona sube un punto en probabilidad de ganar, 33% ahora

💤 Sigue sin haber tiros al arco, porteros de vacaciones

MINUTO 16 - Chelsea 0-0 Barcelona ⚽

🎯 Barcelona controla el balón con 56% de posesión pero sin peligro real

⚖️ Chelsea aprieta físicamente, tres faltas ya cometidas buscando frenar salida culé

🔄 Sanchez sin trabajo todavía, cero tiros al arco de los catalanes

⏰ Partido trabado en mediocampo, falta claridad en ambos ataques

Alineaciones:

CHELSEA

Enzo Maresca presenta una alineación ofensiva con Robert Sanchez bajo los tres palos. La defensa la componen Cucurella, Chalobah, Fofana y Reece James. El doble pivote lo forman Moisés Caicedo y Enzo Fernández, encargados de dar equilibrio. En la media cancha, Wesley Fofana por izquierda, Trevoh Chalobah como enganche y Marc Cucurella por derecha alimentarán a Pedro Neto como referencia de ataque. Lo más llamativo: Alejandro Garnacho y Estevao arrancan como titulares en las bandas, apostando por velocidad y desborde.

BARCELONA

Hansi Flick responde con un 4-3-3 clásico. Robert Lewandowski lidera el ataque acompañado por Lamine Yamal en la derecha y Felipe Torres en la izquierda. El mediocampo lo conforman Eric García como pivote, con Frenkie De Jong y Ferran López más adelantados. Atrás, Alejandro Balde y Jules Kounde en los laterales, con Pau Cubarsi y Ronald Araujo como dupla central. Jason García cierra el esquema bajo los tres palos.

BANQUILLOS

Chelsea tiene a Tosin Adarabioyo, Benoît Badiashile, Liam Delap y Filip Jorgensen entre otros como variantes. Barcelona guarda artillería pesada: Raphinha, Marcus Rashford, Andreas Christensen, Marc Casadó y Gerard Martín esperan su oportunidad. Marc Guiu, ex canterano culé, enfrentará a su antiguo equipo desde la banca blue.

Historias recomendadas:

CT