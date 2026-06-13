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Brasil vs Marruecos En Vivo: Minuto a Minuto y Resultado del Partido del Mundial 2026

Brasil y Marruecos se enfrentan en un duelo que ha despertado gran expectativa entre la afición. Aquí, podrás seguir el minuto a minuto del partido de Carlo Ancelotti vs. Mohamed Ouahbi en el Mundial 2026.

Brasil vs MarruecosPartido amistoso internacional - Marruecos vs. Brasil - Grand Stade de Tanger, Tánger, Marruecos - 25 de marzo de 2023. Sofyan Amrabat, de Marruecos, comete falta sobre Vinicius Junior, de Brasil. Foto: Reuters

Contexto

El encuentro entre la canarinha y la selección marroquí causa mucha expectativa entre los aficionados. En este LIVEBLOG sigue el minuto a minuto del partido, todas las acciones, goles y grandes momentos entre Brasil y Marruecos.

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