Chivas vs Necaxa En Vivo Hoy: Horario y Alineaciones del Partido de la Jornada 10 de la Liga MX

Este martes arranca la jornada 10 del Torneo Apertura 2025, con varios duelos interesantes y vitales para las aspiraciones de todos los clubes. Entre ellos destaca el partido Chivas vs Necaxa, así como el FC Juárez vs Pumas.

El partido Chivas vs Necaxa tiene ingredientes que lo hacen explosivo. Y a que el club Guadalajara se va quedando sin margen de maniobra. Y además el plantel anda cabizbajo luego de la goleada por 3-0 que le recetó el Toluca en la fecha 9, apenas el sábado anterior.

Por si no bastara, hay morbo: los ojos estarán puestos en el técnico Fernando Gago, que "abandonó" a las Chivas de mala manera para irse a dirigir al Boca Juniors argentino. Y luego de fracasar regresó a la Liga MX para dirigir al Necaxa.

Las Chivas sumaron su quinta derrota de la temporada, por 2 victorias y 2 empates, por lo que apenas contabilizan 8 unidades en el sitio 13 de la tabla general de la Liga MX 2025.

Pero el Necaxa anda por el mismo rumbo: Está en el escalón 12 de la clasificación: lleva 2 triunfos, 3 igualadas y 4 reveses, para un total de 9 puntos.

Así que el Chivas vs Necaxa es un duelo de equipos desesperados, por lo que ninguno puede salir a especular. Están en juego tres puntos que a estas alturas son oro puro.

Chivas vs Necaxa En Vivo Hoy: Posibles Alineaciones del Partido de Jornada 10 Liga MX

De no haber cambios de última hora, por ajustes tácticos o lesiones durante el calentamiento, ambos equipos saltarán a la cancha con las siguientes alineaciones:

Chivas: Raúl Rangel, José Castillo, Diego Campillo, Miguel Tapias, Bryan González, Luis Romo, Omar Govea, Erick Gutiérrez, Efraín Álvarez; Santiago Sandoval y Armando González.

Necaxa: Luis Unsain, Kevin Rosero, Alexis Peña, Agustín Oliveros, Cristian Calderón, Pavel Pérez, Diego de Buen, Iván Rodríguez, Raúl Sánchez, Agustín Palavecino y Tomás Badaloni.

Hay que recordar que Fernando “Oso” González no está contemplado debido a que está suspendido, luego de que fue expulsado en el duelo ante Toluca.

Chivas vs Necaxa En Vivo Hoy: Horario del Partido de Jornada 10 Liga MX

El partido Chivas vs Necaxa se jugará este martes 23 de septiembre en el Estadio Akron, casa del Rebaño Sagrado.

La cita para que ruede el balón es a las 19:07 horas (tiempo del centro de México).

Además de este encuentro, habrá acción en otros frentes este martes 23 de septiembre. A continuación todos los duelos:

Puebla vs Pachuca a las 19:00 horas

Guadalajara vs Necaxa a las 19:07 horas

FC Juárez vs Pumas a las 21:00 horas

León vs Mazatlán a las 21:05 horas



