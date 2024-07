¡Sufrido! Francia Elimina a Bélgica con Autogol en los Últimos Minutos y Avanza a Cuartos

Con un autogol sobre la hora, Francia pudo romper el cerrojo que era Bélgica y se impuso por la mínima diferencia para avanzar a la ronda de cuartos de final de la Eurocopa 2024.

En un partido muy cerrado, el delantero Randal Kolo Muani provocó el tanto de la victoria con un disparo en el minuto 85 que tocó en el defensa belga Jan Vertonghen y desvió la dirección el esférico dejando sin oportunidad de atajar a su compañero Koen Casteels.

"Nuestro rival tomó muchas precauciones, aunque sobre el papel son un equipo ofensivo. Hicimos todo lo que pudimos para crear ocasiones y tuvimos más que ellos. No caímos en su trampa, eso me gustó, pero obviamente no se puede ganar solo con la posesión", analizó el seleccionador galo Didier Deschamps.

Incluso si la gente esperaba que alcanzáramos los cuartos, déjame saborear el momento. Nada viene con un chasquido de dedos, estamos en cuartos y es una ronda muy importante

Kolo Muani había entrado a la hora de juego sustituyendo a Marcus Thuram que como el resto del ataque francés se había mostrado muy ineficaz.

Oportunidades desperdiciadas

Solo un cabezazo de Thuram en el primer palo, tras un buen centro de Jules Koundé desde la derecha, puso en apuros a Casteels, antes de que Aurélien Tchouaméni lo intentara con dos disparos muy lejanos que no encontraron portería.

Tercer Grado Deportivo | Copa América, ¿de Menor Nivel que la Eurocopa?

Un tercero, al principio del segundo periodo, fue despejado por Casteels, mientras que Kylian Mbappé, en una de sus pocas acciones destacables, disparó demasiado alto al 53.

Enfrente el equipo belga tampoco estuvo inspirado, pero gozó de las mejores ocasiones.

El arquero francés Mike Maignan sacó con el pie un tiro libre cobrado por Kevin de Bruyne al minuto 24 y luego apareció ante Romelu Lukaku (70) y De Bruyne (83).

VIDEO: Tercer Grado Deportivo | Eurocopa, entre lo Civilizado y los Excesos

Como en 2018, en el Mundial de Rusia, Bélgica cayó por la mínima ante su vecino.

"Una pena, el plan estaba ahí. Sabíamos que ellos eran fuertes, pero es una pena recibir un gol así. Queríamos ganar, estábamos a cinco minutos de la prórroga, la voluntad estuvo ahí en los cuatro partidos, pero estamos eliminados", señaló el capitán belga De Bruyne.

Historias relacionadas

Con información de N+ y AFP

SM