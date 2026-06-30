Contexto

Inglaterra y República Democrática del Congo se juegan este miércoles un lugar en los octavos de final del Mundial 2026. El duelo de dieciseisavos se disputa en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta y enfrenta el favoritismo de los Tres Leones con el espíritu de supervivencia que llevó a Los Leopardos hasta esta fase. Sigue aquí las alineaciones, el pronóstico y todas las jugadas del partido.