En un juego dramático, la Selección Mexicana Sub-23 de futbol le ganó a su similar de Arabia Saudita en el torneo Maurice Revello, disputado en Toulon, Francia. El marcador final fue 3-2 y el partido estuvo lleno de volteretas.

El combinado mexicano dirigido por el entrenador Ricardo Cadena sumó su segunda victoria en dos partidos en el torneo Maurice Revello 2024, también conocido como Esperanzas de Toulon.

En el partido anterior, la Selección Mexicana Sub-23 le ganó a Francia, la selección local, en tanda de penaltis luego de un empate a dos goles en el tiempo regular.

