Alemania Muestra su Poder con Goleada a Escocia, en el Inicio de la Eurocopa 2024

La anfitriona Alemania se lució en el inicio de la Eurocopa 2024 con una victoria de 5-1 sobre Escocia, la mayor goleada en un partido inaugural de este torneo, en la historia.

Antes del inicio del encuentro tuvo lugar una colorida ceremonia inaugural, tras la cual se rindió homenaje a la leyenda germana Franz Beckenbauer, fallecido el pasado 7 de enero.

Ya en el partido, Escocia fue dominada sobre el terreno de juego desde el pitido inicial, con un equipo alemán volcado hacia la portería defendida por Angus Gunn.

Made their Germany debuts together in Munich in 2010.



Won the opening match of EURO 2024 together in Munich.



Greats ✨🇩🇪 pic.twitter.com/OlbLT6UFpT