Selección Mexicana Despide a 6 de Convocatoria al Mundial 2026; ¿A Quiénes Dejó Fuera Aguirre?

Luego del juego México vs Ghana, Javier Aguirre, director técnico de la Selección Mexicana, dio a conocer los nombres de jugadores que se irán de la concentración del Tri, de cara a la Copa Mundial de la FIFA 26.

Tras los resultados del encuentro del Tri en el Estadio Cuauhtémoc, el "Vasco" ofreció una conferencia en la que dio a conocer los cambios en la convocatoria y aprovechó para destacar el trabajo de algunos jugadores como Gilberto Mora.

Video: México vs Ghana: A Qué Hora y Dónde Ver En Vivo Hoy el Partido Amistoso de la Selección Mexicana

¿Quiénes están fuera de la lista de convocados al Mundial 2026?

Estos cambios forman parte de 'sparrings', jugadores que asistieron de apoyo a la concentración de México, sobre todo para el partido amistoso ante el combinado de Ghana.

Los jugadores que abandonarán la concentración rumbo al Mundial 2026 son:

Óscar García

Denzell García

Luis Gabriel Rey

Eduardo Águila

Isaías Violante

Iker Fimbres

El director técnico precisó que, a pesar de esto, las puertas no están del todo cerradas para estos elementos, quienes están en la prelista de 55 jugadores para el Mundial, aunque sus posibilidades están solo en caso de lesiones.

Durante su mensaje, Aguirre también destacó el juego de Gilberto Mora y Guillermo "Memote" Martínez. Sobre el primero, señaló que era un jugador distinto y valiente; mientras que del delantero de los Pumas celebró su técnica y juego aéreo.

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