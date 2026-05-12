Selección Mexicana Revela Prelista de 55 Jugadores para la Copa del Mundo

La Selección Mexicana reveló este martes 12 de mayo la prelista de jugadores que podrían ir a la Copa Mundial de la FIFA 2026. En este listado de futbolistas hay 55 nombres elegidos por Javier Aguirre, el entrenador del equipo nacional. A través de redes sociales, el conjunto mexicano dio a conocer que esta lista ya fue enviada a la FIFA.

La Selección Nacional de México informa: pic.twitter.com/Cqg1ad807o — Selección Nacional (@miseleccionmx) May 12, 2026

Estos son los jugadores que aparecen en la prelista de la Selección Mexicana, de los cuales varios de ellos ya se encuentran concentrados trabajando bajo las órdenes del 'Vasco' Aguirre:

Porteros: Alex Padilla, Antonio Rodríguez, Carlos Acevedo, Carlos Moreno, Guillermo Ochoa y Raúl Rangel

Alex Padilla, Antonio Rodríguez, Carlos Acevedo, Carlos Moreno, Guillermo Ochoa y Raúl Rangel Defensas: Bryan González, César Montes, Edson Álvarez, Eduardo Águila, Everardo López, Israel Reyes, Jesús Angulo, Jesús Gallardo, Jesús Gómez, Johan Vásquez, Jorge Sánchez, Julián Araujo, Luis Rey, Mateo Chávez, Ramón Juárez, Richard Ledezma y Víctor Guzmán

Bryan González, César Montes, Edson Álvarez, Eduardo Águila, Everardo López, Israel Reyes, Jesús Angulo, Jesús Gallardo, Jesús Gómez, Johan Vásquez, Jorge Sánchez, Julián Araujo, Luis Rey, Mateo Chávez, Ramón Juárez, Richard Ledezma y Víctor Guzmán Medios: Alexei Domínguez, Alexis Gutiérrez, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Carlos Rodríguez, Denzell García, Diego Lainez, Efraín Álvarez, Elías Montiel, Erick Sánchez, Erik Lira, Gilberto Mora, Isaías Violante, Jeremy Márquez, Jordan Carrillo, Jorge Ruvalcaba, Kevin Castañeda, Luis Chávez, Luis Romo, Marcel Ruiz, Obed Vargas, Orbelín Pineda y Jesús Angulo

Alexei Domínguez, Alexis Gutiérrez, Álvaro Fidalgo, Brian Gutiérrez, Carlos Rodríguez, Denzell García, Diego Lainez, Efraín Álvarez, Elías Montiel, Erick Sánchez, Erik Lira, Gilberto Mora, Isaías Violante, Jeremy Márquez, Jordan Carrillo, Jorge Ruvalcaba, Kevin Castañeda, Luis Chávez, Luis Romo, Marcel Ruiz, Obed Vargas, Orbelín Pineda y Jesús Angulo Delanteros: Alexis Vega, Armando González, César Huerta, Germán Berterame, Guillermo Martínez, Julián Quiñones, Raúl Jiménez, Roberto Alvarado y Santiago Gimenez

Información en desarrollo.