Siboldi Llama 'Siniestros' a Directivos de Tigres y los Acusa de Inventar Escándalo

A casi dos meses de que Tigres anunciara el cese del entrenador Robert Dante Siboldi, supuestamente debido a que uno de sus auxiliares técnicos filtró información del equipo a Rayados, el timonel uruguayo rompió el silencio y 'revivió' el tema en redes sociales, llamando 'siniestros' a los directivos del equipo, en una amplia carta donde reveló su verdad.

El exportero explicó que no había hablado del tema antes debido a que así de lo recomendaron sus abogados, y decidió hacerlo al considerar que su imagen quedó dañada ante la opinión pública.

El relato de Siboldi comienza cuando él mismo les hizo saber a los directivos de Tigres que solo quería estar un año al frente del equipo, aunque ellos le insistían en un contrato más largo.

Luego asegura que el pasado 2 de junio (el anuncio de su despido se hizo el 4 de junio) fue llamado por Mauricio Culebro y Mauricio Doehner, presidentes de Tigres y Sinergia Deportiva, respectivamente, para decirle que uno de sus auxiliares, Miguel Fuentes, había estado pasando información de las estrategias al equipo de Rayados y lo primero que le dijeron fue: "¡Nos traicionaron!".

Siboldi asegura que en un principio les creyó todo pues fueron muy convincentes a la hora del relato, pero una vez que platicó con su familia y cuerpo técnico sobre lo sucedido, regresó al otro día y les exigió pruebas que demostraran la falta de Fuentes.

Cobarde reacción que define a la perfección a estos siniestros personajes; intenté entender a algunos medios y periodistas que, lamentablemente, se prestaron al circo mediático. La calumnia no es información

El técnico dijo que luego de pedir las pruebas, tanto Culebro como Doehner se molestaron con él y le enseñaron impresiones borrosas que no podían ser tomadas como evidencias.

Mientras esto pasaba en una sala, en otra, de acuerdo con el relato de Siboldi, estaban interrogando fuertemente a Fuentes para tratar de que revelara que en verdad estaba filtrado información, pero este lo negó todo y también les pidió pruebas.

Estaba destruido con todo esto; Miguel Fuentes estaba siendo el villano... PERO EL VILLANO DE UNA HISTORIA INVENTADA E IMPLANTADA, porque la pregunta crucial en mi casa fue: ¿vos viste esas pruebas? ¿Te mostraron alguna prueba? Mi respuesta fue categórica: NO, YO SOLO CREÍA EN SUS PALABRAS, y ahí comencé a procesar que algo no estaba bien entre lo que me decían y lo que estaba pasando