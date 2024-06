Sindicatos de Futbolistas Demandan a la FIFA por Calendario Sobrecargado e Inviable

Los sindicatos miembros de FIFPRO Europa presentaron una demanda legal contra la FIFA, debido a la sobrecarga e inviabilidad del calendario futbolístico que afectaría a los jugadores.

Concretamente, la Professional Footballers Association (PFA), de Inglaterra, junto con la Union Nationale des Footballeurs Professionnels, sindicato francés de jugadores, solicitaron al Tribunal de Comercio de Bruselas que remita el asunto al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE).

De acuerdo con las organizaciones de futbolistas, existe una mayor sobrecarga por la celebración del 'nuevo' Mundial de Clubes, en donde participarán 32 equipos de todas las confederaciones y el cual se desarrollará durante un mes.

