El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) consideró este jueves que las normas de la FIFA y de la UEFA sobre la autorización previa de las competiciones de futbol de clubes, como la Superliga, violan el Derecho de la Unión.

La máxima instancia administrativa de la UE señaló que la UEFA y la FIFA abusaron de “posición dominante” en su actuación contra la creación de la polémica Superliga de futbol al amenazar con sanciones a la docena de clubes implicados en el proyecto.

La decisión de la Gran Sala, que responde a las preguntas prejudiciales planteadas por el Tribunal Mercantil Nº17 de Madrid y no se puede recurrir, contradice la opinión del abogado general asignado al caso, que al publicar hace un año sus conclusiones -no vinculantes- argumentó que la UEFA y la FIFA actuaron conforme a derecho.

Superliga presenta formato de torneo

A22, la empresa que está tras la Superliga europea de futbol, propuso este jueves una nueva competición con 64 equipos masculinos y 32 femeninos que jugarían partidos entre semana en un sistema de liga en toda Europa.

Durante una presentación emitida en YouTube, Bernd Reichart, consejero delegado de A22, declinó nombrar a los clubes que podrían formar parte de la nueva liga, pero afirmó que los aficionados podrían ver los partidos gratuitamente en una plataforma de streaming centrada en ellos.

La propuesta se anunció poco después de que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea dijera que los organismos rectores del futbol, la UEFA y la FIFA, habían contravenido la legislación de la UE al impedir la formación de una Superliga que se presentó en 2021.

A22 se pronunció mediante un comunicado:

Esta visión se basa en una amplia consulta con una amplia gama de partes interesadas del fútbol en toda Europa y se basa en nuestros principios fundamentales, incluida la participación basada en el mérito deportivo (y) sin miembros permanentes...Los clubes participantes permanecen en sus ligas nacionales, que siguen siendo la base del futbol europeo.

Aseguró que "ahora que los clubes pueden determinar su propio futuro a nivel europeo, esperamos seguir colaborando con un amplio conjunto de partes interesadas en el fútbol para lograr el objetivo de todas las grandes competiciones deportivas".

La competición de la Superliga amenazaría a las principales competiciones de clubes de la UEFA, incluida su emblemática Liga de Campeones.

El formato propuesto para la competición masculina incluye 64 equipos en tres ligas:

Star

Gold

Blue

La Liga de las Estrellas y la de Oro tendrán 16 clubes cada una, mientras que la Liga Azul contará con 32 clubes.

Los equipos jugarán en casa y fuera en grupos de ocho, lo que supondría un mínimo de 14 partidos al año. Habrá ascensos y descensos anuales entre ligas, mientras que los equipos podrán clasificarse para la Liga Azul en función de su rendimiento en la liga nacional.

Mientras qye la competición femenina tendría dos ligas de 16 clubes cada una.

Posición dominante de UEFA y FIFA

La corte de Luxemburgo, en cambio, estableció este jueves que la UEFA y la FIFA abusaron de “posición dominante”.

Las normas de la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) y de la Unión de Asociaciones Europeas de Futbol (UEFA) que supeditan a su autorización previa cualquier proyecto de nueva competición de fútbol de clubes, como la Superliga, y que prohíben a los clubes y a los jugadores participar en la misma, so pena de sanciones, son ilegales

Esto se debe, añade la corte comunitaria, a que “las facultades de la FIFA y de la UEFA no están sujetas a ningún criterio que garantice su carácter transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado”.

El fallo agrega que “las normas que atribuyen a la FIFA y a la UEFA un control exclusivo sobre la explotación comercial de los derechos derivados de estas competiciones pueden restringir la competencia, habida cuenta de la importancia que estas últimas tienen para los medios de comunicación, los consumidores y los telespectadores”.

El Tribunal precisa: “Sin embargo, una competición como la del proyecto de la Superliga no debe ser necesariamente autorizada. Al habérsele planteado cuestiones de carácter general acerca de las normas de la FIFA y de la UEFA, el Tribunal de Justicia no se pronuncia, en su sentencia, sobre este proyecto específico”.

El TJUE, con su decisión, responde a las cuestiones planteadas por el citado juzgado madrileño al que habían pedido amparo en abril 2021 las empresas que formalmente representan a la Superliga -European Super League Company (ESLC) y promovido por la firma A22 Sports Management- ante las amenazas de sanciones de UEFA y FIFA.

Esos castigos habrían afectado a los doce clubes -y sus jugadores- partícipes en el proyecto, que entonces respaldaban el proyecto en España (Real Madrid, FC Barcelona y Atlético de Madrid), Inglaterra (Liverpool, Manchester City, Manchester United, Tottenham, Chelsea y Arsenal) e Italia (Juventus, Inter y AC Milán).

No obstante, y dado que el anuncio de la creación de la Superliga fue muy criticado no sólo por UEFA y FIFA, sino también por las federaciones y ligas nacionales, varios gobiernos y la Comisión Europea, diez de esos clubes abandonaron el proyecto de forma que, al menos hasta el fallo de este jueves, sólo Real Madrid y FC Barcelona siguen defendiendo la creación de la Superliga.

Medidas cautelarísimas

El juzgado madrileño concedió a la Superliga medidas cautelarísimas para protegerles de esas sanciones -que posteriormente fueron revocadas y después aplicadas de nuevo- y pidió aclaraciones a la justicia europea sobre cómo interpretar el derecho comunitario.

El TJUE considera que “la organización de competiciones de futbol de clubes y la explotación de los derechos de difusión son, claramente, actividades económicas. En consecuencia, estas actividades deben respetar las normas en materia de competencia y las libertades de circulación”.

Ese concepto debe prevalecer pese a que “el deporte, como actividad económica, presente ciertas características específicas, como la existencia de asociaciones dotadas de facultades normativas, de control y sancionadoras”.

Añade: “El Tribunal de Justicia hace constar asimismo que, además de disponer de estas facultades, la FIFA y la UEFA organizan ellas mismas competiciones de futbol”.

El TJUE “resuelve que, cuando una empresa en posición dominante tiene la facultad de determinar en qué condiciones pueden entrar en el mercado empresas potencialmente competidoras, esta facultad, habida cuenta del riesgo de conflicto de intereses que genera, debe ir acompañada de criterios que permitan garantizar su carácter transparente, objetivo, no discriminatorio y proporcionado”.

Y amplía: “Pues bien, las facultades de la FIFA y de la UEFA no están sujetas a ningún criterio de esta naturaleza” y “en consecuencia (…) están abusando de su posición dominante. Asimismo, sus normas de autorización, de control y sancionadoras, habida cuenta de su carácter arbitrario, deben ser calificadas de restricción no justificada a la libre prestación de servicios”.

El TJUE agrega que “las normas de la FIFA y de la UEFA relativas a la explotación de los derechos de difusión pueden perjudicar a los clubes europeos de futbol, al conjunto de las empresas que operan en los mercados de los medios de difusión y, finalmente, a los consumidores y a los telespectadores al impedirles beneficiarse de nuevas competiciones potencialmente innovadoras o interesantes.

Con todo, corresponde al Juzgado de Madrid “comprobar si estas normas pueden, no obstante, beneficiar a los diferentes grupos de interés del futbol, por ejemplo, mediante una redistribución solidaria de los ingresos generados por esos derechos”, concluye.

Florentino y Laporta se pronuncian

Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, mostró una “enorme satisfacción” tras conocer que la justicia europea dio la razón a la Superliga frente a UEFA y FIFA y defendió que “el futbol nunca más será un monopolio” a la vez que señaló que la Superliga la concibe como “un proyecto moderno plenamente compatible con las competiciones nacionales y basado en el mérito deportivo”.

En los próximos días estudiaremos con determinación el alcance de esta resolución, pero ya hay dos conclusiones de gran trascendencia histórica.

Y añadió: “El futbol no es ni será nunca más un monopolio. Desde hoy, los clubes serán dueños de su destino. Vemos plenamente reconocido nuestro deseo de impulsar las competiciones europeas que atraigan aficionados de todo el mundo. Ha triunfado la Europa de las libertades y de los aficionados al futbol.

Continuó: “Se imponen hoy el derecho a la razón y a la libertad. El Real Madrid seguirá trabajando por el bien del futbol. Hace casi 70 años dimos un paso fundamental con la creación de la Copa de Europa; y hoy tenemos la responsabilidad de dar al fútbol europeo el impulso que tanto necesita”.

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, valoró que el fallo emitido este jueves por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en relación a la Superliga Europea “da la razón” al club catalán y “abre una oportunidad histórica” para reformular la estructura del fútbol europeo.

Laporta se pronunció en un mensaje gravado en video que acompaña el comunicado oficial de la entidad.

La resolución del TJUE, tiene una gran relevancia para el futuro de nuestro deporte y nos da la razón al resolver que en el actual status quo del fútbol europeo existe una situación de monopolio incompatible con el derecho europeo, como hemos sostenido durante mucho tiempo

El FC Barcelona expresó “su satisfacción” con la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre la Superliga de fútbol y ofreció una “propuesta de diálogo” sobre cuál debe ser el modelo de competición europea del futuro.

Por su parte, Bernd Reichart, consejero delegado de A22, empresa promotora de la Superliga, afirmó a través de su cuenta de X, antes Twitter, que han “ganado el derecho a competir”.

El monopolio de la UEFA ha terminado. El futbol es LIBRE. Ahora los clubes ya no sufrirán amenazas y sanciones. Son libres de decidir su propio futuro

El alemán añadió: “Para los aficionados: vamos a emitir gratis todos los partidos de la Superliga. Para los clubes: los ingresos de los clubes y los pagos en solidaridad con el fútbol están garantizados".

Reacciones al fallo de la Superliga

La UEFA, la FIFA, el sindicato futbolistas FIFPRO Europa, LaLiga y las asociaciones europeas de Clubes (ECA), Ligas (EPFL) y Aficionados (FSE), aseguraron que “no hay sitio para ningún tipo de Superliga en Europa” y que “el mérito deportivo es lo que cuenta”.

Con el lema “gánalo en el campo”, los colectivos citados lanzaron un mensaje conjunto después del fallo del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) sobre el caso de la Superliga y su denuncia contra la UEFA y la FIFA.

Aficionados, jugadores, entrenadores, federaciones, clubes, ligas y todos aquellos que aman ese precioso juego dicen en voz alta: no hay sitio para ningún tipo de ‘Superliga en Europa. El mérito deportivo es lo que cuenta. El futbol es para todo el mundo. Mantengámoslo abierto a todos

La asociación de aficionados europeos Football Supporters Europe (FSE) aseguró que se “mantiene firme contra una superliga separatista” y que seguirá “luchando contra” ella, tras definirla como “un proyecto mal concebido que pone en peligro el futuro del fútbol europeo”.

“FSE y los aficionados de toda Europa se han mantenido firmes contra una Superliga separatista una y otra vez, y han pedido repetidamente una mayor protección de nuestro juego”, señaló el colectivo, que mantuvo su “compromiso de seguir trabajando junto con la UEFA, los clubes de todos los tamaños, las ligas, las asociaciones nacionales, los jugadores, las instituciones de la UE y los gobiernos nacionales, en solidaridad con el resto de la comunidad futbolística”.

Por su parte, el abogado belga Jean Louis Dupont, principal artífice de la sentencia Bosman, asimiló la misma a la decisión adoptada este jueves por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

“Hace casi 30 años la sentencia ‘Bosman’ liberó a los jugadores. Hoy el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha hecho lo mismo con los clubes”, afirma Dupont en un comunicado de la firma Clifford Chance SLP, que ha actuado como asesor exclusivo de la European Superleague Company y A22 Sports Management para todas las cuestiones jurídicas en relación con este proyecto, incluido el procedimiento judicial ante el TJUE.

Además, la Asociación Europea de Clubes (ECA) destacó que el fallo “no respalda de ninguna forma el proyecto de la Superliga”, y que “el futbol está más unido que nunca contra los intentos de unos pocos individuos que persiguen agendas personales”.

El colectivo que preside el presidente del PSG y de la Asociación Europea de Clubes (ECA), el catarí Nasser Al-Khelaïfi, y que representa a casi 500 clubes europeos, dijo tomar nota de la sentencia emitida hoy el TJUE, que “para ser absolutamente claros, no apoya ni respalda en modo alguno ningún tipo de proyecto de Superliga”, en su opinión.

Tebas: “Me juego 25 cenas a que en dos años, en seis o en ocho no hay Superliga”

Por su parte, Javier Tebas, presidente de LaLiga, declaró este jueves que “no supone una autorización para su celebración”, dijo que se juega “veinticinco cenas a que en dos años, seis o en ocho” no habrá competición e ironizó con que Florentino Pérez, presidente del Real Madrid, “nunca pierde” y el entorno del club blanco “construye la historia”.

Tebas, tras asistir a la toma de posesión de José Manuel Rodríguez Uribes como nuevo secretario de Estado para el Deporte, declaró que la “resolución no supone la autorización de la Superliga”.

“Lo que dice la sentencia es que el tribunal nacional es el encargado de ver si las normas que ha puesto UEFA para autorizar competiciones cumplen la transparencia y la no discriminación y dice que la UEFA y la FIFA tienen que tener normas claras en esa materia de transparencia y no discriminación. No autoriza la Superliga”, subrayó.

Las Ligas europeas abogan por competición abierta

El presidente de la Asociación de Ligas Europeas (EL), el exárbitro portugués Pedro Proença, aseguró que estas abogan por una competición abierta, en la que la clasificación para las competiciones europeas debe determinarse por el rendimiento anual en las ligas nacionales.

“La decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, anunciada hoy, no debe cambiar la postura de quienes abogan por el fútbol en su verdadera esencia, un deporte apasionante donde todos tienen derecho a soñar, a superar las expectativas en el campo, a crecer

Proença opinó además que “hay principios fundamentales que no deben cuestionarse: las competiciones nacionales son la base de la pasión de los aficionados y, por tanto, deben protegerse”.

El Bayern Múnich alemán, uno de los clubes más laureados del continente, también ha expresado que su postura contraria a la Superliga no ha cambiado tras la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea.

Por su parte, la Premier League comunicó que rechaza la Superliga Europea y aseguró que los aficionados han manifestado su oposición a este concepto en repetidas ocasiones.

