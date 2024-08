Muere Sven-Goran Eriksson, Leyenda del Futbol y Exdirector Técnico de la Selección Mexicana

El entrenador sueco Sven Goran Eriksson, exdirector técnico de la Selección Mexicana de futbol, murió hoy, 26 de agosto de 2024, en su domicilio en el oeste de Suecia, informó su agente Bob Gustavsson.

Además, detalló a la agencia de noticias AFP que el entrenador —quien tenía cáncer de páncreas— estuvo rodeado por su familia.

Sven Goran Eriksson tenía 76 años de edad y tuvo una extensa carrera como entrenador de futbol, principalmente en Italia con los equipos: Roma, Fiorentina, Sampdoria y Lazio, e Inglaterra, con Manchester City y Leicester.

Fue seleccionador inglés de 2001 a 2006 e incluso llevó a dicha escuadra a cuartos de final en los Mundiales de 2002 y 2006.

Asimismo, fue brevemente director técnico de la selección mexicana, en 2008; en Costa de Marfil, en 2010, y en Filipinas, en 2018.

De igual manera, entrenó a varios equipos del campeonato chino y tuvo otras experiencias, bien como técnico o como director deportivo en Emiratos Árabes Unidos y Tailandia.

Eriksson anunció en febrero de 2023 que se retiraba de la vida pública "por problemas de salud".

Mientras que en enero de este año reveló en una entrevista a la radio pública sueca que le quedaba "un año en el mejor de los casos" de esperanza de vida tras ser diagnosticado con cáncer de páncreas.

Svennis, como era conocido, nació el 5 de febrero de 1948 en Sunne, Suecia, y destacó como entrenador después de una modesta carrera como defensa.

Se convirtió en técnico del equipo sueco Degerfors IF en 1977, donde encadenó éxitos y comenzó a llamar la atención de clubes más importantes.

Después dirigió al IFK Goteborg antes de encontrar el reconocimiento internacional al frente del Benfica (1982-1984), donde inició su exitosa carrera en el futbol europeo.

On behalf of the European football community, everybody at UEFA is deeply saddened to learn of the passing of Sven Göran Eriksson.



A beloved figure in the game, Sven was a UEFA Cup winner as coach of IFK Göteborg in 1982 before leading Lazio to the UEFA Cup Winners’ Cup in 1999.… pic.twitter.com/ZlNSFftl97