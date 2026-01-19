Tabla General de la Liga MX 2026: ¿Cómo Va la Clasificación del Torneo Clausura?
Luego de tres jornadas en la nueva temporada del futbol mexicano hay varias sorpresas, como las posiciones que ocupan Chivas y América. Estos son los detalles
Luego de tres jornadas del Torneo Clausura 2026, hay varias sorpresas en la clasificación general de la Liga MX. El caso del club América es atípico y llama la atención. Estos son los detalles de lo que pasa en la Liga MX.
Se viene una pausa de diez días, que los equipos aprovecharán para ajustar su proyecto o recuperar futbolistas lesionados, pero mientras tanto los aficionados ven la tabla con satisfacción o nerviosismo, según sea el caso.
Por ejemplo, los seguidores de Chivas están bastante ilusionados con el arranque del equipo de sus amores. Y es que el club Guadalajara lleva paso perfecto, con tres victorias en igual número de fechas.
Tabla General Liga MX 2026: ¿Cómo Va la Clasificación? Así las Posiciones Hasta el Momento
El Rebaño Sagrado es líder general con 9 puntos, luego de vencer a Pachuca, Juárez y Querétaro. Además, suma 5 goles a favor y apenas 1 en contra. Y encima de todo su delantero Armando “Hormiga” González está en la cima de goleo con 2 tantos.
En segundo lugar de la clasificación general se encuentra el Toluca, vigente campeón de la Liga MX, con 7 puntos. Le siguen Monterrey y Cruz Azul, ambos con 6 unidades. Y en el quinto lugar marcha el Atlas, también con 6 puntos.
Los Pumas se asoman en el sexto escalón, con 5 unidades. Mientras que los Tigres, subcampeones en el Apertura 2025, sufren en el casillero 11 con 4 puntos.
Pero el caso que más sorprende es el del club América, que se encuentra estancado en la parte baja de la tabla luego de tres partidos: apenas lleva 2 puntos de 9 disputados, por lo que su arranque ya preocupa a los seguidores azulcremas.
Pero ahí no acaba todo, porque más allá de las unidades cosechadas es evidente que el funcionamiento de las Águilas deja muchas dudas: no han anotado ni un gol en tres encuentros.
En la jornada 1 del Torneo Clausura 2026 el América empató 0-0 como visitante ante los Xolos de Tijuana. Luego, en la segunda fecha, cayó 0-2 en casa ante el San Luis. Mientras que en la semana 3 volvió a igualar 0-0 en el estadio del Pachuca.
Tabla General Liga MX 2026: Todas las posiciones hasta el momento
A continuación, las posiciones de todos los equipos en el Torneo Clausura 2026:
Posición Equipo Puntos
- Chivas 9
- Toluca 7
- Monterrey 6
- Cruz Azul 6
- Atlas 6
- Pumas 5
- Xolos 5
- San Luis 4
- Juárez 4
- León 4
- Tigres 4
- Pachuca 4
- Necaxa 3
- Puebla 3
- América 2
- Querétaro 1
- Santos 1
- Mazatlán 0
