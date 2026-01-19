Inicio Deportes Tabla General de la Liga MX 2026: ¿Cómo Va la Clasificación del Torneo Clausura?

Tabla General de la Liga MX 2026: ¿Cómo Va la Clasificación del Torneo Clausura?

|

N+ | Roberto G. Castañeda

-

Luego de tres jornadas en la nueva temporada del futbol mexicano hay varias sorpresas, como las posiciones que ocupan Chivas y América. Estos son los detalles

El club América visitó al Pachuca en la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026, pero no pudo sacar la victoria.

El club América visitó al Pachuca en la Jornada 3 del Torneo Clausura 2026, pero no pudo sacar la victoria. Foto X: @ClubAmerica

COMPARTE:

Luego de tres jornadas del Torneo Clausura 2026, hay varias sorpresas en la clasificación general de la Liga MX. El caso del club América es atípico y llama la atención. Estos son los detalles de lo que pasa en la Liga MX.

Se viene una pausa de diez días, que los equipos aprovecharán para ajustar su proyecto o recuperar futbolistas lesionados, pero mientras tanto los aficionados ven la tabla con satisfacción o nerviosismo, según sea el caso.

Por ejemplo, los seguidores de Chivas están bastante ilusionados con el arranque del equipo de sus amores. Y es que el club Guadalajara lleva paso perfecto, con tres victorias en igual número de fechas.

Tabla General Liga MX 2026: ¿Cómo Va la Clasificación? Así las Posiciones Hasta el Momento

El Rebaño Sagrado es líder general con 9 puntos, luego de vencer a Pachuca, Juárez y Querétaro. Además, suma 5 goles a favor y apenas 1 en contra. Y encima de todo su delantero Armando “Hormiga” González está en la cima de goleo con 2 tantos.

En segundo lugar de la clasificación general se encuentra el Toluca, vigente campeón de la Liga MX, con 7 puntos. Le siguen Monterrey y Cruz Azul, ambos con 6 unidades. Y en el quinto lugar marcha el Atlas, también con 6 puntos.

Los Pumas se asoman en el sexto escalón, con 5 unidades. Mientras que los Tigres, subcampeones en el Apertura 2025, sufren en el casillero 11 con 4 puntos.

Pero el caso que más sorprende es el del club América, que se encuentra estancado en la parte baja de la tabla luego de tres partidos: apenas lleva 2 puntos de 9 disputados, por lo que su arranque ya preocupa a los seguidores azulcremas.

Pero ahí no acaba todo, porque más allá de las unidades cosechadas es evidente que el funcionamiento de las Águilas deja muchas dudas: no han anotado ni un gol en tres encuentros.

En la jornada 1 del Torneo Clausura 2026 el América empató 0-0 como visitante ante los Xolos de Tijuana. Luego, en la segunda fecha, cayó 0-2 en casa ante el San Luis. Mientras que en la semana 3 volvió a igualar 0-0 en el estadio del Pachuca.

Tabla General Liga MX 2026: Todas las posiciones hasta el momento

A continuación, las posiciones de todos los equipos en el Torneo Clausura 2026:

Posición    Equipo    Puntos

  1. Chivas             9
  2. Toluca              7
  3. Monterrey        6
  4. Cruz Azul         6
  5.  Atlas               6
  6. Pumas             5
  7.  Xolos              5
  8. San Luis          4
  9. Juárez             4
  10. León                4
  11. Tigres              4
  12. Pachuca          4
  13. Necaxa            3
  14. Puebla             3
  15. América           2
  16.  Querétaro       1
  17. Santos             1
  18. Mazatlán          0

 
Con información de N+

RGC

Liga MXFutbol
Inicio Deportes Tabla general liga mx 2026 como va clasificacion posiciones hasta momento