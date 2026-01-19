Tabla General de la Liga MX 2026: ¿Cómo Va la Clasificación del Torneo Clausura?

Luego de tres jornadas del Torneo Clausura 2026, hay varias sorpresas en la clasificación general de la Liga MX. El caso del club América es atípico y llama la atención. Estos son los detalles de lo que pasa en la Liga MX.

Se viene una pausa de diez días, que los equipos aprovecharán para ajustar su proyecto o recuperar futbolistas lesionados, pero mientras tanto los aficionados ven la tabla con satisfacción o nerviosismo, según sea el caso.

Por ejemplo, los seguidores de Chivas están bastante ilusionados con el arranque del equipo de sus amores. Y es que el club Guadalajara lleva paso perfecto, con tres victorias en igual número de fechas.

Tabla General Liga MX 2026: ¿Cómo Va la Clasificación? Así las Posiciones Hasta el Momento

El Rebaño Sagrado es líder general con 9 puntos, luego de vencer a Pachuca, Juárez y Querétaro. Además, suma 5 goles a favor y apenas 1 en contra. Y encima de todo su delantero Armando “Hormiga” González está en la cima de goleo con 2 tantos.

En segundo lugar de la clasificación general se encuentra el Toluca, vigente campeón de la Liga MX, con 7 puntos. Le siguen Monterrey y Cruz Azul, ambos con 6 unidades. Y en el quinto lugar marcha el Atlas, también con 6 puntos.

Los Pumas se asoman en el sexto escalón, con 5 unidades. Mientras que los Tigres, subcampeones en el Apertura 2025, sufren en el casillero 11 con 4 puntos.

Pero el caso que más sorprende es el del club América, que se encuentra estancado en la parte baja de la tabla luego de tres partidos: apenas lleva 2 puntos de 9 disputados, por lo que su arranque ya preocupa a los seguidores azulcremas.

Pero ahí no acaba todo, porque más allá de las unidades cosechadas es evidente que el funcionamiento de las Águilas deja muchas dudas: no han anotado ni un gol en tres encuentros.

En la jornada 1 del Torneo Clausura 2026 el América empató 0-0 como visitante ante los Xolos de Tijuana. Luego, en la segunda fecha, cayó 0-2 en casa ante el San Luis. Mientras que en la semana 3 volvió a igualar 0-0 en el estadio del Pachuca.

Tabla General Liga MX 2026: Todas las posiciones hasta el momento

A continuación, las posiciones de todos los equipos en el Torneo Clausura 2026:

Posición Equipo Puntos

Chivas 9 Toluca 7 Monterrey 6 Cruz Azul 6 Atlas 6 Pumas 5 Xolos 5 San Luis 4 Juárez 4 León 4 Tigres 4 Pachuca 4 Necaxa 3 Puebla 3 América 2 Querétaro 1 Santos 1 Mazatlán 0



Con información de N+

RGC