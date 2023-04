Estados Unidos dio un paso al frente en el futbol profesional gracias a la formación de futbolistas en los últimos años. Este hecho ya provocó que se pusiera sobre la mesa el hecho de que México se quedó atrás en la carrera contra su más íntimo rival.

En Tercer Grado Deportivo, programa de N+ que modera Denise Maerker, se analizó todo lo que la MLS (Major League Soccer) tuvo que hacer para desarrollar jugadores del más alto nivel, sobre todo teniendo en cuenta en que durante el Mundial de Rusia 2018 todos sus convocados fueron formados en territorio norteamericano.

Algo que viene haciendo la MLS es tener acuerdos con varios equipos del Viejo Continente, para los jugadores jóvenes vayan a foguearse a las canteras de varios clubes reconocidos a nivel mundial

El atleta de alto rendimiento en Estados Unidos es a partir de los 17 años y entonces tienen alianzas con equipos alemanes, de los Países Bajos, etc. Hablan el idioma, siguen estudiando allá y juegan en ligas que además tienen tienen entrenadores y preparadores físicos estadounidenses. Majo González

Javier Alarcón señaló que mientras en nuestro país es normal que un niño juegue al futbol con una pelota diseñada para profesionales, en el país de las Barras y las Estrellas están prohibidos los golpes con la cabeza, debido al alto número de conmociones que se sufren en el deporte.

En México cualquier escuela pública o privada le pone un balón número 5 a los niños de ocho años. El balón 5 es para profesionales. En los entrenamientos en Estados Unidos ya no hay golpeo con la cabeza, viene de Inglaterra por las conmociones. Los niños de 8-10 años en Estados Unidos juegan y en los entrenamientos no hay marcador porque los estás enseñando a formarse, como deportistas, pero sobre todo como personas.

Alberto Lati hizo énfasis en que el gran problema de México es el centralismo, ya que los estadounidenses logran detectar talento a tiempo gracias a su gran esquema político.

Estados Unidos con el esquema condado, ciudad, región, estado, tiene un gran margen para que si surge un talento lo identifiquen de inmediato. En México pasamos totalmente de noche con el talento qué hay. Hay mucho, pero no canalizado o canalizado tarde o con metodologías no homologadas. En Estados Unidos ya se homologaron las metodologías. No es trabajo como yo quiero.